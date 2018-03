Toyota, sono state richiamate più di 1 milione di auto

La Toyota richiamerà 1,1 milioni di veicoli in tutto il mondo a causa di un difetto agli airbag, prodotti dal fornitore giapponese Takata. Gli airbag in caso di collisione aprendosi potrebbero rilasciare schegge di metallo. Gli airbag difettosi hanno causato più di 20 morti in tutto il mondo.

Il richiamo della Toyota comprende 249.000 veicoli in Giappone e 210.000 in Europa. Il richiamo riguarda modelli come Alphard, Vellfire, Corolla Rumion e Noah o Voxy.

Gli airbag difettosi hanno costretto i costruttori a richiamare circa 100 milioni di veicoli a livello globale. A giugno, Takata ha presentato istanza di protezione dalla bancarotta in Giappone e negli Stati Uniti.

Adnkronos