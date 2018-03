Ugo Mursia Editore presenta le novità per la primavera 2018

Ecco le novità presentate da Mursia Editore. Questa primavera lasciatevi trasportare dal piacere della lettura.

Storia

Alessandro Masi

Idealismo e opportunismo nella cultura italiana 1943 -1948

Nel secolo dei totalitarismi il dibattito tra politica e cultura si fa infuocato. A chi spetta il primato? Chi scrive la storia? Questo saggio prende in esame i rapporti tra gli intellettuali e il potere in Italia negli anni che vanno dalla caduta del fascismo al 1948, anno della sconfitta elettorale dei comunisti. Da Mussolini a Togliatti, dal «Primato» di Bottai al «Politecnico» di Vittorini, passando attraverso la fine dell’idealismo gentiliano, le riserve storiche gramsciane trascritte nei Quaderni, la polemica anti-crociana e la fine dell’autonomia artistica, un’analisi documentata e un racconto umano dei protagonisti della scena culturale italiana, luci e ombre di personalità complesse quanto originali, che si illudevano di poter indirizzare la politica e che hanno dovuto fare i conti con la grande disillusione. «La politica fa la storia. La cultura fa la cronaca» fu l’icastico commento di Togliatti in cui, in qualche modo, riecheggiava quello di Mussolini: «Gli intellettuali sono macchine inutili».

Alessandro Masi (Marino, Roma, 1960), storico dell’arte e giornalista, dal 1999 ricopre la carica di Segretario Generale della Società Dante Alighieri. Autore di molti saggi, è docente di Storia dell’Arte Contemporanea e di Critica e Modelli espositivi presso l’Università Telematica Internazionale UniNettuno e tiene corsi di Marketing e Management dei Beni Culturali nei master IULM e LUISS di Roma. Pagine 506, Euro 22,00 EAN 9788842559290

Robert Muller e Ippolito Edmondo Ferrario

Un parà in Congo e Yemen – Nuova edizione ampliata

Robert Muller, classe 1942, figlio di un soldato della Wehrmacht e di una donna italiana, nel 1965 parte alla volta del Congo Belga insieme a Girolamo Simonetti. Catapultati in una realtà cruda e spietata, fatta di massacri tribali, morte e distruzione, diventano presto «fratelli d’armi», entrando a far parte del leggendario gruppo Paras Cobra. Una volta rientrati in Italia, per Robert in particolare nulla sarebbe stato come prima. La sola possibilità di sopravvivere è quella di ripartire. Nel 1968 raggiunge il deserto dello Yemen per combattere a fianco dei ribelli realisti sostenuti dall’Arabia Saudita contro i repubblicani. Arricchita di nuovi racconti e di un excursus sulle guerre congolesi, la nuova edizione di questo libro-testimonianza porta il lettore nel cuore dei conflitti dimenticati del continente nero e della penisola arabica aprendo uno squarcio su un mondo difficile e complesso, che ancora conosciamo poco e che facciamo fatica a comprendere.

Robert Muller (Milano 1942), paracadutista, ha vissuto a lungo in Sudafrica e attualmente risiede in Francia.

Ippolito Edmondo Ferrario (Milano 1976) è autore di numerosi saggi e romanzi. Sui conflitti del dopoguerra ha scritto per Mursia Mercenari. Gli italiani in Congo. 1960 (2009) e ha curato il volume Legionario in Algeria 1957-1962 di Sebastiano Veneziano (2010). Pagine 274 Euro 18,00 EAN 9788842559504

Romanzi

Pierre Turcotte

Dietro i paraventi

La visita di una donna misteriosa e di un grosso cane era l’ultima cosa che Gabriella si aspettava di ricevere dopo il funerale del marito. Sono segnali che arrivano da un altro mondo, da un’isola oltreoceano dove Vincent ha lasciato tracce e indizi che la porteranno a scoprire una realtà inaspettata, fatta di generosità e di avidità, di amici e nemici, di pericoli e svelamenti. Un intrigo internazionale tra l’Italia e Haiti alla ricerca della verità. Quella del cuore e quella della legge.

Pierre Turcotte, di origini italo-canadesi, è nato a Monza nel 1959. Attualmente vive a Bassano del Grappa con la moglie Donatella, i figli Lorenzo e Laura, e il cane Mirò. È consulente per lo sviluppo territoriale di un importante gruppo bancario. Diplomato in pianoforte presso il Conservatorio di Venezia è stato anche concertista, didatta e critico/recensore indipendente di spettacoli musicali in Italia. Nel 2009 ha scritto La luna prima dell’alba, romanzo di ambientazione storica, a cui sono seguiti Isole (2010), Dillo (2011), Radure (2012) e Il sentiero dei miraggi (2014). Pagine 372 Euro 18,00 EAN 9788842558774

Manuali arti e mestieri

Paolo Viola

I segreti per convincere gli altri

Avete mai conosciuto persone capaci di ottenere ciò che vogliono? Sempre a proprio agio nella vita sociale, sicure di sé in ogni circostanza, accattivanti e convincenti, riescono ad avere dagli altri ciò che chiedono con una facilità impressionante. Se incontrandole vi siete domandati: «Come possono riuscirci?» oppure «Qual è il loro segreto?», questo libro vi fornirà finalmente una risposta, svelandovi il funzionamento di potenti ed efficaci meccanismi in grado di condizionare il nostro comportamento, e vi mostrerà con chiarezza in che modo la persuasione coinvolga la vita di tutti noi e come possa essere utilizzata di proposito nel lavoro, nel marketing, nella politica e nelle nostre relazioni quotidiane.

Paolo Viola è un divulgatore scientifico e da oltre trent’anni s’interessa dei fenomeni relativi alla persuasione, degli errori della mente che caratterizzano i processi decisionali e di apprendimento, e del potenziamento della memoria. Dal 2006 collabora con l’Istituto Quadrifor dove ha formato più di ottocento manager. Tiene conferenze per il Centro Alti Studi per la Difesa delle Forze Armate per la formazione degli alti ufficiali. Con Mursia ha pubblicato L’arte di ricordare. Esercizi pratici per migliorare la memoria (2017).

La musica e i suoi generi

Egidio Saracino

L’arte di ascoltare la musica

Ragionare sulla musica è oggi una scommessa. Quando tutto è diventato immagine e le immagini sono ormai il tutto che ci circonda, la scommessa di proporre il ritorno all’ascolto è un diverso modo di far scoprire il significato della musica, partendo dal canto. Perché tutta la musica è espressione del canto. Di voce, di strumento, di orchestra intera. Per la prima volta si parla qui dell’effimera e astratta arte dei suoni. Ma non dalla parte di chi scrive o di chi interpreta la musica, bensì semplicemente dalla parte di chi l’ascolta. E allora potrebbe esser vero che senza un ascoltatore la musica non esisterebbe. O, meglio ancora, i sentimenti e le emozioni non esisterebbero se non si potessero cantare.

Egidio Saracino è nato a Castellaneta (Taranto) nel 1943. Ha compiuto studi musicali a Roma ed è stato critico musicale del quotidiano «Avvenire». È stato docente di drammaturgia musicale presso l’Università di Firenze. Studioso del melodramma italiano su cui ha pubblicato numerosi saggi, da diversi anni svolge l’attività di regista in molti teatri europei e all’estero, dove tiene anche master class sull’interpretazione scenica del canto lirico. Con Mursia ha pubblicato l’Invito all’ascolto di Donizetti (1984). Nel 1993 ha curato la pubblicazione di Tutti i libretti di Donizetti. Dal 1987 è membro a vita della Donizetti Society di Londra. Dal 2008 fa parte della Società Italiana di Musicologia. Pagine 284 Euro 24,00 EAN 9788842553571

Carlo Migliaccio

Invito all’ascolto di Debussy

La Collana propone a tutti coloro che intendono accostarsi alla musica di tutti i tempi un «invito» allo studio e all’analisi dei vari autori, fornendo gli strumenti necessari per penetrare nel mondo espressivo dei musicisti e coglierne i rapporti con la loro epoca.

Pagine 302 Euro 17,00 EAN 9788842559313

GUM

Giosuè Carducci

Odi barbare

Sotto il titolo di Odi barbare sono comprese cinquantasette poesie scritte dal poeta a partire dal 1873, pubblicate in tre tempi (nel 1877, nel 1882 e nel 1889) e infine divise in due libri nell’edizione definitiva. Questi componimenti sono il risultato della ricerca effettuata dal Carducci per opporsi alla poesia dei tardoromantici (sentimentale per contenuto e facile per forma) reagendo ad essa con strutture del tutto nuove: il poeta intese infatti riprodurre l’armonia dei metri classici (fondati sulla quantità delle sillabe) utilizzando versi accentuativi italiani, i quali peraltro – come Carducci stesso ebbe a dire – sarebbero suonati «barbari» agli orecchi degli antichi. Inoltre, per quanto riguarda la tematica, Carducci mostra qui di prediligere i motivi di celebrazione storica e patriottica, di esaltazione della classicità, di un autobiografismo malinconico e virile allo stesso tempo. Pagine 23 Euro 14,00 EAN 9788842559641

Guido Lopez

Milano in mano 2018 – Dal MUDEC alla Fondazione Prada, da Leonardo a Zaha Hadid

La più celebre guida alla città di Milano, scritta da uno dei massimi esperti di storia meneghina, Guido Lopez, con l’aiuto di Silvestro Severgnini. Milano in quattordici itinerari e attraverso venti secoli, alla scoperta di monumenti e strade, musei e palazzi, sulle tracce dei suoi protagonisti: Sant’Ambrogio e San Carlo Borromeo, il dominio dei Visconti e degli Sforza, Leonardo e Bramante; i maestri della musica, da Verdi a Toscanini, e i grandi letterati, dal Beccaria al Manzoni; il Novecento dei Futuristi e degli uomini d’industria, da Mattei a Pirelli. È anche storia politica, dall’Impero al Comune, alle Signorie, attraverso la lunga età delle pestilenze e delle dominazioni straniere fino alle Cinque Giornate, dai bombardamenti all’aprile del ’45, dal Sessantotto a Tangentopoli e al nuovo millennio; storia artistica e culturale, dalle basiliche ambrosiane al Rinascimento e al Barocco, dall’Illuminismo al Liberty, dal melodramma alle regie di Strehler, dalla Triennale a Expo 2015; storia economica, di commerci e industrie pesanti, da Piazza Affari al Quadrilatero della Moda; storia di grandi e piccoli mutamenti, dalla Mediolanum romana ai grattacieli e alle costruzioni avveniristiche di Porta Nuova, CityLife e della Fiera di Rho-Pero. Pubblicato per la prima volta nel 1965, dopo più di cinquant’anni, grazie al lavoro di Fabio Lopez, figlio di Guido, architetto ed esperto nella gestione del territorio, questo libro esce in una nuova edizione aggiornata agli sviluppi più recenti, all’effetto di Expo 2015, di una città sempre in movimento.

Guido Lopez (1924-2010), giornalista, scrittore e storico, esponente di spicco della società civile milanese e della comunità ebraica cittadina, ha lavorato in agenzie pubblicitarie, alla Mondadori – dove i suoi compagni di scrivania erano Vittorini, Calvino, Bettiza, Moretti – e poi a «Epoca», «Il Giorno», «la Repubblica» e «Diario». È stato insignito dell’Ambrogino d’oro dal Comune di Milano e della Medaglia d’oro della Provincia di Milano. Dal 1971 al 2002 è stato presidente dell’Università Popolare di Milano. Con Mursia ha pubblicato Leonardo e Ludovico il Moro (1982), Festa di nozze per Ludovico il Moro (2008) e Breve storia di Milano (2012). Il suo archivio è riconosciuto d’interesse nazionale dal 2014.

Silvestro Severgnini (1906-2006), grande promotore della cultura musicale meneghina, dal Servizio Promozione Culturale della Scala al Centro Culturale Pirelli, ai «Pomeriggi Musicali», alla «Società Umanitaria» e a «Milano Musica», nel 1977 è stato insignito dell’Ambrogino d’oro. Con Mursia ha pubblicato Invito all’ascolto di Puccini (1984). Pagine 680 Euro 38,00 EAN 9788842559627