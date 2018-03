Apple ha presentato il nuovo iPad

Cupertino guarda all’insegnamento e propone un nuovo tablet da 9,7 pollici, con Apple pencil, offerto a prezzi scontati per studenti e professori. E lancia il programma «Creatività per tutti» Un nuovo iPad, un programma per sfruttarlo al meglio sui banchi di scuola, un’app pensata per i professori. Sono gli strumenti con cui Apple vuole conquistare le scuole. A poche ore di distanza dal lancio dei nuovi Chromebook — il dispositivo preferito in classe — costruiti su un’alleanza tra Google e Asus, ecco che arriva la proposta di Cupertino. Rinnova il suo tablet più popolare, «il modello più conveniente», lo definiscono, da utilizzare anche con Apple Pencil (che però è venduta a parte), e su cui studiare, creare, organizzare lezioni o disegnare.

Il nuovo iPad Da Chicago Apple ha presentato la nuova versione dell’iPad: uno schermo in retina da 9,7 pollici, supporta la Apple Pencil, proprio come il suo fratello maggiore iPad Pro, e monta un chip A10 Fusion. Tutti strumenti utili anche a supportare la realtà aumentata. Il sistema operativo è iOS 11 mentre la scocca è in alluminio, disponibile in tre colori: argento, grigio siderale e oro. Costi ribassati, come detto: il nuovo iPad è disponibile già agli ordini a partire da 359 euro (solo wifi) e 489 euro (per il modello con 4G). Mentre l’Apple Pencil, venduta a parte, costa 99 euro. Per le scuole, i prezzi saranno scontati. Perché è proprio quello l’ambiente in cui questi dispositivi dovrebbero trovare più spazio. Anche grazie ai nuovi software pensati da Cupertino.