C’è stato un accordo di fusione tra Preventivi.it e Fazland.com

Si uniscono due tra i più forti comparatori internet italiani dedicati ai professionisti: secondo quanto appreso in anteprima dal Sole 24 Ore, Preventivi.it e Fazland.com hanno concluso un accordo di fusione dando vita a un gruppo forte di oltre 28 milioni di visite all’anno, 250mila richieste di preventivo e 130mila professionisti registrati.

Il modello delle piattaforme di comparazione, già ampiamente consolidato in settori come quello bancario o assicurativo, si sta infatti affermando sempre più anche nel mondo dei professionisti, dai commercialisti agli imbianchini, dagli idraulici agli elettricistie ai tecnici del fotovoltaico. Negli Stati Uniti e nel Nord Europa le piattaforme online di lead generation di questa particolare nicchia sono in forte espansione, con volumi importanti, ma il trend è ormai evidente anche nel nostro Paese: nel 2017 più di 20 milioni di italiani hanno utilizzato i canali digitali per cercare servizi e professionisti, e per i prossimi anni si prevede una forte crescita.

Preventivi.it, portale fondato da Francesco Pollice nel 2010, è specializzato nell’individuazione e segnalazione di clienti per aziende operanti in oltre venti settori dell’edilizia, dei servizi e dell’energia alternativa: dal fotovoltaico alle ristrutturazioni edili, dagli impianti elettrici a quelli di allarme e videosorveglianza, dagli infissi ai traslochi passando per sostituzione caldaie e rimozione amianto.

Fazland.com, nata nel 2014, è una piattaforma online che permette di trovare in pochi clic un professionista nel mondo della casa, del business, della persona e degli eventi. Realtà di spicco in questa nicchia della lead generation italiana, ha ottenuto investimenti per circa sei milioni di euro, tra gli altri da RedSeed Ventures e Ad4Ventures, corporate venture capital del Gruppo Mediaset.

Una volta conclusa l’integrazione tra le due strutture, il nuovo gruppo metterà in campo aggressive strategie di crescita. «Con questa fusione punteremo a una netta espansione – sottolinea Vittorio Guarini, fondatore di Fazland.com – che passerà da forti investimenti su promozione online e su mass media, oltre che su una massiccia presenza della rete vendita sul territorio». Francesco Pollice, fondatore di Preventivi.it, parla di un piano industriale «con grandi margini per moltiplicare le opportunità di crescita».

Enrico Marro, Il Sole 24 Ore