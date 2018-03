Pd: Delrio capogruppo Camera, Marcucci al Senato

Fi: Bernini capogruppo al Senato, Gelmini eletta all’unanimità capogruppo Camera

Graziano Delrio è stato eletto capogruppo Pd alla Camera per acclamazione dell’assemblea del gruppo. Il reggente Maurizio Martina proporrà come capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci. È Anna Maria Bernini la nuova presidente dei senatori di Forza Italia, secondo quanto si apprende. La nomina è stata approvata, su proposta del decano dei senatori Alfredo Messina, all’unanimità per alzata di mano. Mariastella Gelmini è stata eletta all’unanimità capogruppo di Forza Italia alla Camera. E’ quanto si apprende da fonti Fi. La nomina di Gelmini, a quanto si apprende da Fi, è stata accolta dai deputati con un applauso. La neo capogruppo ha ringraziato il suo predecessore, Renato Brunetta e Silvio Berlusconi. Intanto Luigi Di Maio, a quanto si apprende, ha fatto i complimenti ai due capigruppo Giulia Grillo e Danilo Toninelli “per il grande lavoro fatto nella conferenza dei capigruppo” e nella “concertazione tra i gruppi” che ha portato all’elezione dei presidenti di Camera e Senato.

