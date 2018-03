Oggi è un giorno cruciale per Apple e Huawei: annunceranno delle novità

Apple e Huawei oggi si sfidano a distanza: la casa di Cupertino terrà un evento sull’istruzione in un liceo di Chicago, dove è attesa la presentazione di un iPad più economico e forse anche di un computer più abbordabile; la compagnia cinese accoglierà la stampa al Grand Palais di Parigi per svelare lo smartphone P20 con cui sfida l’iPhone e il Galaxy S9.

Sul fronte Apple, le indiscrezioni delle ultime settimane parlano di un iPad da 9,7 pollici con un prezzo di 259 dollari, e di un aggiornamento del MacBook Air con un listino fatto scendere fino a una cifra tra 799 e 899 dollari. Se il computer portatile potrebbe essere tenuto in serbo per la conferenza degli sviluppatori di Apple in programma a giugno, prendono sempre più forza le voci secondo cui l’iPad sarà presentato nell’evento scolastico, magari insieme a una penna stilo e a un software ad hoc per l’istruzione.

Da Huawei ci si attende la presentazione del P20 e soprattutto del P20 pro, i suoi nuovi smartphone top di gamma.

La versione Pro dovrebbe alzare l’asticella della fotografia da smartphone presentando una triplice fotocamera posteriore (con sensori da 40, 20 e 8 megapixel), mentre la versione normale avrà la classica doppia fotocamera (da 20 e 12 megapixel).

Entrambe saranno sviluppate, come da tradizione, con la tedesca Leica.

Stando agli ultimi rumors, che arrivano dal sito GizChina, il P20 avrà un display Lcd da 5,8 pollici, 4 GB di Ram e 128 GB di memoria interna; mentre la versione Pro monterà uno schermo Oled da 6,1 pollici, 6 GB di Ram e 128 GB di memoria. I prezzi attesi in Europa sono di 679 e 899 euro rispettivamente.

