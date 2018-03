Pasqua: Cna, consumeremo oltre 15 milioni di uova cioccolato

Ildellepasquali vale 230 milioni di euro e si stima che ase ne consumeranno oltre 15 milioni, vendute aimediamente a 15 euro l’una e tra i 38 e i 40 euro al chilo. Questi i dati di un’indagine condotta dal centro studi, in collaborazione con Cna agroalimentare, secondo la quale un terzo delle uova pasquali è die al vertice delle preferenze ci sono i prodotti(letteralmente: dalla fava di cacao alla barretta).Le famiglie italiane, secondo la Cna, puntano poi in maniera crescente sulla: per, perinserita all’interno dell’uovo, per. Pasqua resta il periodo in cui si vende più cioccolato. “Nel nostro paese il consumo è in costante crescita e ormai vicino ai cinque chili pro capite (4.835 grammi, per la precisione)”, prosegue lo studio Cna, “ancora lontano dalla primatista, dove la media pro capite sfiora invece i dieci chili.Rispetto al mercato internazionale, però, l’consuma più prodotti, vale a dire didi. Il prodotto preferito dai consumatori italiani è la tavoletta o barretta: circa 90 milioni di pezzi complessivamente venduti ogni anno. Accanto alle classiche, si stanno affermandosenza glutine, vegane, biologiche.