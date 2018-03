Attenti allo zucchero. Anche un solo dolcetto al giorno vi può fregare

E’ facilissimo mangiare troppo zucchero durante il giorno, ad esempio basta appena un muffin (un dolcetto che pesa dagli 85 ai 100 grammi) per superare il limite quotidiano di zucchero raccomandato (7 cucchiaini al dì per un adulto, 6 per un bambino di 7-10 anni). Reso noto su BBC Health online, è il risultato di un’indagine condotta da esperti di Action on Sugar e della Obesity Health Alliance che hanno analizzato lo zucchero contenuto in 28 muffin (dolcetti sempre presenti in caffetterie, supermercati, forni etc). Nel 61% dei campioni analizzati vi era un contenuto di zucchero pari a 6 cucchiaini, in alcuni si saliva persino ad otto. “Possiamo essere portati a credere che prendere un muffin per fare un piccolo spuntino sia un’opzione ragionevolmente più salutare di una fetta di torta o di una barretta di cioccolato – spiega Caroline Cerny di Obesity Health Alliance – ma lo studio evidenzia che ciò è tutt’altro che vero”. “Con le limitate informazioni nutrizionali con cui sono solitamente venduti questi prodotti – conclude – è facilissimo mangiare enormi quantità di zucchero con una sola porzione”.

ANSA