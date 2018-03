Tifo e investimento, nasce Borsa squadre

Valore titoli cambia con risultati partite. Chievo già ‘quotata’

Il tifo diventa investimento: se la squadra del cuore vince, il supporter guadagna di più, se il calciatore preferito sbaglia un rigore, l’ultrà ha una perdita. Sono le regole di KickOffers, la piattaforma di trading sul campionato di calcio italiano, la prima in Europa. Ogni società può lanciare dei titoli, detti KickBond, il cui valore cambia in base ai risultati delle partite e alla performance del suo calciatore simbolo. La prima squadra a emetterne è stata il Chievo Verona, per un totale di 3 milioni di euro. Al via del ‘campionato finanziario’ i titoli saranno quotati sulla piazza finanziaria di malta. “I risultati settimanali – viene spiegato in una nota – influenzeranno il prezzo dei KickBond. Si crea così una vera e propria borsa del calcio. L’acquisto minimo sarà di 100 euro, l’acquisto massimo di 5 mila”. “Con questa iniziativa – ha detto Luca Campedelli, presidente del Chievo – diamo una nuova possibilità ai tifosi per partecipare alla vita del Club, con un vantaggio economico alla squadra“.

Ansa