Stranezze. L’educazione sessuale, in Usa, poggerà le basi sull’astinenza

A prima vista sembra una decisione paradossale al punto da risultare quasi ironica: i fondi riservati alla pianificazione famigliare degli Usa saranno nelle mani di un’attivista che sostiene l’astinenza dal sesso come miglior forma di contraccezione e protezione dalle malattie a trasmissione sessuale. Lei si chiama Valerie Huber e basta una breve ricerca su Google per ricostruire il suo impegno da attivista: per anni è stata presidente dell’Associazione nazionale per l’educazione all’astinenza (che ha poi cambiato il nome in Ascend) che promuoveva «niente sesso prima del matrimonio». Dal 2004 al 2007, inoltre, si è occupata del programma di astinenza ed educazione dell’Ohio. Secondo la stampa americana è stato il presidente Donald Trump a sceglierla personalmente come responsabile dello staff al dipartimento della Salute. Ma sul sito del governo questo percorso è riassunto in modo neutro: «Ha oltre 15 anni di esperienza in programmi destinati alla salute di bambini e adolescenti».