Francesco Gaetano Caltagirone sale nell’azionariato del gruppo assicurativo Generali: è al 3,76% e rafforza la posizione di secondo azionista dopo Mediobanca. Dalle comunicazioni di internal dealing emerge che tramite Fincal ha acquistato 500mila azioni per un controvalore di circa 7,8 milioni – prezzo medio di 15,72 euro per azione – il 21 marzo scorso, mentre giovedì ha acquistato altre 900mila azioni per 14 milioni circa, versando in media 15,59 euro per azione.

Adnkronos