Roma, torna la magia di Cinecittà World

Ciak, divertimento…azione! Dal domani ogni visitatore potrà essere protagonista di un nuovo episodio del lungo e appassionante film che ogni giorno si gira a Cinecittà World.

Il parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma riapre i cancelli da sabato 24 con numerose novità e grandi sorprese per tutti.

7 nuove attrazioni, 1 show inedito e adrenalinico, un cartellone con oltre 50 eventi.

Cinecittà World nel 2018 cresce ancora: 30 attrazioni, 8 spettacoli al giorno, 6 aree a tema, Cinecittà World, Antica Roma, Spaceland, Far West, Adventure Land, Sognolabio. Ogni area è stata arricchita per regalare avventure sempre più avvincenti ed indimenticabili.

La stagione prevede una anteprima cinematografica al mese, con alcuni dei film più importanti dell’anno, tra cui ad esempio “Jurassic World– Il regno distrutto” a giugno.

“Nel 2017 il parco ha raddoppiato fatturato e visitatori (+120%), scalato 135 posizioni su Trip Advisor, ed è diventato, con 406.000 fans, il secondo parco Italiano su Facebook” – afferma Stefano Cigarini – Amministratore Delegato di Cinecittà World– “segno del crescente apprezzamento nei confronti del nuovo format,che permette agli ospiti di vivere esperienze immersive a tema Cinema e TV, uniche nel panorama Italiano”.

Cresce anche il calendario di apertura: per la prima volta 10 mesi consecutivi con orario 11-18, 11-19 da Giugno, 11-23 d’Estate. Confermata la navetta dalla Stazione Termini e l’accesso agli animali domestici, per chi non vuole separarsi dai propri amici a 4 zampe.