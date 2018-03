Costa Crociere torna a fare scalo a Genova

Dopo quasi 15 anni, nel 2019 Costa Crociere fara’ ritorno a Genova con una nave: da marzo a novembre Costa Fortuna sara’ infatti nel porto del capoluogo ligure tutti i venerdi’, per un totale di 34 scali e 150 mila passeggeri movimentati. L’itinerario comprende anche La Spezia. E’ quanto annunciato oggi dalla compagnia, in occasione della presentazione dei programmi di sviluppo del settore crocieristico in Liguria. Da novembre 2019, invece, Costa Smeralda, nuova ammiraglia alimentata a LNG, attualmente in costruzione, offrira’ crociere che faranno scalo a Savona e La Spezia tutte le settimane. Nel porto di Savona sono previsti importanti lavori di adeguamento, sia da parte di Costa che dell’Autorita’ di Sistema Portuale, per accogliere l’ultima nata. “La Liguria e’ sempre stata la casa di Costa Crociere in tutti i suoi settant’anni di storia, per cui siamo particolarmente lieti di poter rafforzare ulteriormente la nostra presenza in tutti e tre i principali porti della nostra regione.” ha dichiarato Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere – “Questi nuovi investimenti si sono concretizzati anche grazie al continuo dialogo che abbiamo con le istituzioni locali che sono state decisive per riportare una nave Costa a Genova”. Costa Fortuna e’ una nave da 103.000 tonnellate di stazza lorda, 3.470 ospiti totali, impiegata al momento in Asia. L’esordio nel capoluogo ligure e’ previsto il 26 marzo 2019 con una minicrociera nel Mediterraneo di tre giorni. A partire dal 29 marzo, sino all’8 novembre, la nave sara’ a Genova tutti i venerdi’, dalle 8 alle 18, per due diversi itinerari. In primavera ed autunno la nave fara’ visita, oltre a Genova, anche a Marsiglia, Barcellona, Valencia, Civitavecchia e La Spezia; in estate sono previste Marsiglia, Tarragona, Palma di Maiorca, uno scalo lungo ad Ibiza e Olbia. Gli scali di Costa Fortuna a Genova saranno in tutto 34. Per la nave si trattera’ di un vero e proprio “ritorno a casa”, dal momento che e’ stata costruita da Fincantieri a Sestri Ponente e inaugurata a Genova il 22 novembre 2003.

Il ritorno di una nave Costa Crociere nel porto di Genova, la Costa Fortuna, e’ frutto di una collaborazione tra compagnia e Regione Liguria “iniziato fin dall’insediamento della nostra Giunta, con l’inaugurazione, nella bellissima Villa Figoli ad Arenzano, di un nuovo centro formativo di eccellenza, in cui la compagnia e l’Accademia Italiana della Marina Mercantile offrono formazione di alta qualita’ e nuove opportunita’ di lavoro a favore dei giovani e dei disoccupati nell’ambito dei mestieri del mare, e in particolare nel settore dell’hotellerie di bordo“. Lo ha detto il governatore Giovanni Toti nel corso della presentazione dei programmi di sviluppo crocieristico in Liguria da parte di Costa Crociere: “Il contributo di Costa Crociere continua e si intensifica con importanti riflessi occupazionali – ha aggiunto Toti – Le sue attivita’ generano ogni anno un valore di oltre 700 occupati a Savona e creano un impatto economico di quasi 40 milioni di euro sulla citta’ della Torretta. I circa 200 scali annui a Savona della compagnia crocieristica hanno portato 300 mila vacanzieri ad imbarcarsi e altrettanti sbarcare in citta’ e oltre 350 mila ospiti in transito, provenienti da altri porti. Flussi che hanno generato a Savona una spesa media annua di quasi 100 euro per ciascun ospite e un indotto pari a 1.020 euro per ogni abitante di Savona”. Un impegno, secondo il governatore, che si e’ stato enzima anche per “importanti investimenti nel suo porto e nel terminal Savonese, sia da parte dell’autorita’ portuale che della stessa compagnia”. E proprio in previsione dell’arrivo di Costa Smeralda, ammiraglia alimentata a LNG, attualmente in costruzione, nei prossimi mesi verranno effettuati importanti interventi a Savona: l’Autorita’ Portuale provvedera’ ai lavori di approfondimento del bacino, mentre Costa Crociere investira’ un totale di 4,5 milioni di euro per l’acquisto di due nuovi finger e l’adeguamento della struttura del Palacrociere.