«È un progetto coincidente con quello che noi intendiamo fare per l’interesse pubblico». Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, interpellato sul progetto di Elliott per Tim, che prevede scorporo e quotazione della rete. «Ma mi pare che anche Tim si fosse orientata in questo senso», ha aggiunto Calenda a margine della presentazione del Rapporto annuale del Gse.

Il Messaggero