E’ la ‘Giornata mondiale della Sindrome di Down’

Si celebra oggi, 21 marzo la tredicesima edizione della ‘Giornata Mondiale della Sindrome di Down’.

Istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2011, la data (21/3) della giornata è stata scelta per correlarla particolare numerazione cromosomica e al 21, che indica il cromosoma alterato. Il tema di quest’anno è ‘Il mio contributo alla società‘, scelto per dimostrare che le persone con disabilità sono una risorsa importante e possono dare il loro contributo alla comunità. Numerose le iniziative anche in Italia. AIPD (Associazione Italiana Persone Down) sarà in piazza con molte delle sue 51 sedi locali, per sensibilizzare ed informare il pubblico offrendo, in cambio di una donazione minima di 5 Euro, una confezione di Girasoli in lattina. Lo slogan sarà ‘Con i Girasoli giriamo soli!’ proprio per dare rilevanza al lavoro sull’autonomia delle persone con sindrome Down che AIPD porta avanti da quasi quarant’anni.

Ansa