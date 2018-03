Spagna, Ronaldo punge Messi: “Sono il migliore e lo dimostro sul campo”

CR7 eletto miglior giocatore portoghese del 2017: “Cinque trofei in un anno, il quinto Pallone d’Oro, il secondo premio FIFA, sia personalmente che collettivamente ho vissuto un anno da sogno. Sono il n.1 a prescindere da cosa dicono gli altri”

Ha eliminato il Paris Saint Germain dalla Champions League a suon di gol, ne ha fatti quattro domenica scorsa nella vittoria per 6-3 contro il Girona in Liga. In patria Cristiano Ronaldo è stato eletto a furor di popolo miglior giocatore portoghese del 2017 e il cinque volte pallone d’oro non ha perso tempo per pungere il rivale di sempre, Lionel Messi. “Sia personalmente che collettivamente, ho vissuto un anno da sogno. Sono il migliore perché ci credo e lo dimostro sul campo, a prescindere da cosa dicono gli altri. Cinque trofei in un anno, il quinto Pallone d’Oro, il secondo premio FIFA, ringrazio anche la mia famiglia“.

Continuare così – “Dobbiamo continuare a credere che siamo i migliori – ha spiegato Ronaldo guardando al Real e a questo finale di stagione -, ma credo ancora che non ci sia meglio di me, almeno sul campo”. CR7 è stato preso di mira da una denuncia della Procura della Repubblica di Madrid per presunta frode fiscale di 14,7 milioni di euro attraverso società domiciliate nelle Isole Vergini britanniche e in Irlanda. È accusato di aver approfittato di una struttura creata nel 2010 per nascondere alle autorità fiscali le entrate generate in Spagna dai diritti dell’immagine. Un guaio che ha spinto il portoghese ad accettare una maximulta per evitare il carcere.

La Repubblica