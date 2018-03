Ofo,il bike sharing sceglie MR & Associati Comunicazione

Ofo, la prima piattaforma al mondo di bike sharing a flusso libero, ha deciso di affidare la comunicazione strategica e le media relations a MR & Associati Comunicazione, società che da oltre vent’anni lavora nella consulenza di comunicazione a fianco di aziende, istituzioni e persone. La società di bike sharing ha lanciato nel 2017 a Milano le sue biciclette gialle con l’obiettivo di espandersi quest’anno in altre città italiane.

“Quello di ofo ad oggi è tra i progetti più ambiziosi e innovativi sul mercato, per noi di MR è un’opportunità importante per supportare una realtà che rappresenta il futuro” commenta Antonella Tagliabue, Amministratore Unico della società. “Sono particolarmente orgogliosa di poter mettere la nostra esperienza di comunicazione d’impresa a servizio della mobilità sostenibile”. Ofo non è solo un servizio di bike sharing, ma contribuisce alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e del traffico, migliorando la qualità della vita nelle città in cui opera. Per MR & Associati un nuovo incarico professionale, in un 2018 ricco di significativi ingressi nel portfolio clienti, che costruisce un ponte ideale fra le expertises dell’agenzia nell’ambito della Digital Strategy, della Comunicazione Pubblica e d’Impresa e della Web Advocacy.