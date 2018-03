Msc, piano industriale da 10,5 mld euro

Tra nuove destinazioni 2019/2020 NY, Canada, Groenlandia, India

Entra nel vivo il piano industriale da 10,5 miliardi di Msc Crociere: la società ha annunciato le nuove destinazioni 2019-2020 per la flotta, che entro il 2026 salirà a 24 navi. Le nuove destinazioni sono Groenlandia, New York, Canada, India, Ocean Cay (Caraibi), inserite nel nuovo catalogo 2019/2020. “Grazie all’arrivo di nuove navi – ha sottolineato il country manager di Msc Crociere, Leonardo Massa – siamo in grado di offrire un numero sempre più ricco di itinerari“. A Msc Meraviglia e Msc Seaside, si aggiunge nel 2018 Msc Seaview (sarà varata il prossimo 2 giugno a Civitavecchia). Nel 2019 poi sono previste Msc Grandiosa e Msc Bellissima. In generale l’estate 2019 vedrà un’offerta di 16 navi impegnate in 83 itinerari. “Il piano industriale ci porterà ad avere entro il 2026 una flotta di 24 navi, e per il 2020 saranno in servizio 6 delle 12 nuove navi previste dal piano”. Le navi classe Seaside sono prodotte nei cantieri italiani di Fincantieri, quelle classe Meraviglia in quelli francesi di Stx.

Ansa