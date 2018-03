Google investe 300 milioni di dollari per supportare il giornalismo di qualità

Nasce la “Google News Initiative” per aiutare gli editori a migliorare la sostenibilità economica del sistema delle notizie

Google ha annunciato che investirà 300 milioni di dollari nei prossimi tre anni per supportare il giornalismo di qualità con la nascita della «Google News Initiative», che prevede una serie di azioni per aiutare gli editori di tutto il mondo a migliorare la sostenibilità delle organizzazioni giornalistiche. L’annuncio, previsto da tempo, arriva nelle stesse ore in cui l’altra grande piattaforma dell’epoca digitale, Facebook, è sotto attacco anche per la controversa funzione di diffusione delle notizie e dei contenuti pubblicitari. Google aveva però in cantiere questo progetto da tempo, che di fatto amplia su scala globale la «Digital News Initiative» avviata nel 2015 in Europa da un gruppo di giornali, tra cui La Stampa, e la società americana. L’impegno della società del motore di ricerca, che nel 2017 ha registrato ricavi per 109,6 miliardi di dollari, si concentrerà su tre obiettivi: far emergere i contenuti di qualità sulle piattaforme di Google e combattere la disinformazione, abilitare nuovi modelli economici per sostenere il giornalismo, aiutare le redazioni dei giornali di tutto il mondo a sfruttare al meglio la tecnologia. L’annuncio è stato dato nel corso di un evento a New York dal Chief Business Officer, Philipp Schindler, e da Richard Gingras, Vicepresidente per le News. «La nostra mission di voler costruire un mondo più informato – scrive Schindler nel blog post che annuncia l’iniziativa – è strettamente legata al giornalismo e alle organizzazioni del settore dell’informazione di tutto il mondo. Un ottimo motore di ricerca e risultati di YouTube interessanti dipendono da un ecosistema sano di editori che producono ottimi contenuti digitali. Se non crescono gli editori non cresciamo nemmeno noi». Il prodotto più innovativo presentato nell’ambito dell’annuncio è uno strumento, “Subscribe with Google”, che consentirà ai lettori di abbonarsi alle testate giornalistiche in modo semplice. «L’obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di facilitare il processo di iscrizione, per far sì che più lettori fruiscano delle notizie realizzate dagli editori, il più velocemente possibile», afferma Schindler. Google fornirà agli editori un segnale relativo alla propensione ad abbonarsi del singolo utente, determinato grazie ad alcuni modelli di machine learning. Con questo annuncio, Google punta a scrivere un nuovo capitolo nella storia dei rapporti, a volte complicati, tra editori e piattaforme digitali, dopo che in Europa l’esperienza della Digital News Initiative ha iniziato a dare qualche segnale incoraggiante di cooperazione. Ad annunciare la novità con Google sono stati alcuni grandi gruppi editoriali, tra cui Financial Times, Washington Post e per l’Italia il Gruppo Gedi, di cui fa parte La Stampa.

di Beniamino Pagliaro, La Stampa