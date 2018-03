Auto, scatta l’obbligo delle chiamate d’emergenza

Una chiamata che può salvare la vita dopo un incidente stradale, quando spesso non si è in grado di chiamare i soccorsi.

Dal 31 marzo 2018, in ottemperanza alla disposizione Ue 2015/758, tutte le autovetture nuove omologate a partire da tale data dovranno essere dotate di un sistema eCall dell’Unione Europea. Come funziona? La chiamata d’emergenza si attiva automaticamente non appena entra in funzione un pretensionatore pirotecnico o un airbag.Secondo i dati forniti dalla Commissione Europea, l’allerta lanciata tempestivamente dal servizio eCall e la conoscenza delle coordinate relative al luogo dell’incidente consentirebbero di ridurre i tempi di arrivo dei soccorsi del 50% nelle zone rurali e del 40% in città. In questo modo sarebbero 2.500 le vittime della strada che potrebbero essere salvate ogni anno nell’Unione Europea.La casa automobilistica Mercedes-Benz si è portata avanti. La chiamata d’emergenza viene offerta dal 2012 ed è diventata un equipaggiamento di serie di tutti i modelli fin dal settembre del 2014. Attualmente la chiamata d’emergenza è disponibile in 35 Paesi europei ed in più di 3,5 milioni di vetture. Le apposite centrali europee della casa automobilistica tedesca ricevono ogni mese circa 20.000 chiamate d’emergenza.

Come funziona. Dopo un grave incidente, la chiamata d’emergenza si attiva automaticamente. La vettura stabilisce quindi una comunicazione vocale con la centrale d’emergenza. Se a bordo non risponde nessuno, la centrale allerta immediatamente il più vicino servizio di pronto intervento. Quest’ultimo riceve l’esatta posizione Gps della vettura ed ulteriori importanti informazioni, come il numero delle persone rilevate a bordo (sulla base dei dispositivi di chiusura delle cinture di sicurezza scattati) ed il senso di marcia dell’auto.

Viaggi all’estero. In situazioni d’emergenza durante viaggi all’estero è poi particolarmente utile che, in quasi tutti i Paesi, la comunicazione non avviene nella lingua dello Stato in cui ci si trova, bensì nella lingua che il guidatore ha impostato nel sistema di infotainment. Le centrali del servizio di chiamata d’emergenza Mercedes-Benz per l’Europa hanno sede a Magdeburgo, Berlino e Barcellona; i clienti asiatici ricevono assistenza dalle città di Tokyo, Shanghai e Manila.

Attivazione.“Tutti gli attuali modelli del marchio della Stella includono di serie la chiamata d’emergenza. Il sistema è attivo gratuitamente per il cliente lungo l’intero ciclo di vita della vettura – informa l’azienda – Interviene automaticamente, ma può essere attivato anche dal guidatore mediante il relativo pulsante nella vettura. L’attivazione manuale serve, ad esempio, per comunicare un incidente al quale si assiste oppure per chiamare soccorso qualora un occupante della vettura accusi un malore, come ad esempio un infarto“.

Adnkronos