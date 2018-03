Le donne fanno sesso in bici

Un nuovo studio rivela che le donne che pedalano fanno più sesso, hanno un maggior desiderio e minori probabilità di sviluppare disfunzioni sessuali

I benefici di un allenamento costante sono già noti da tempo: fare sport fa sentire meglio, rasserena il pensiero e incentiva il buonumore.Un nuovo studio, però, svela come un preciso sport possa aumentare il desiderio sessuale nel genere femminile: nello specifico, è stato dimostrato che le donne che pedalano ad alta intensità fanno più sesso, si sottopongono all’incontro erotico con più frequenza e sperimentano meno rischi sulla salute, come come disfunzioni sessuali. Lo studio è stato condotto dall’Università della California e ha preso in esame 3.118 donne che pedalano ad alta e a bassa intensità, e altre che invece non praticano questo sport. Attraverso un questionario, gli scienziati hanno così scoperto che l’intensità della pedalata è associata a una migliore funzione sessuale: ciò porta dunque a credere che il ciclismo possa migliorare la salute sessuale femminile. A una condizione, però. Vi sono infatti risvolti negativi dal praticare ciclismo ad alta intensità. Fare quest’attività fisica a un ritmo sostenuto e costante pone infatti dei rischi per la salute associati a potenziali infezioni del tratto urinario e piaghe sulla pelle, dovute proprio alla sella, che possono inibire l’attività tra le lenzuola. Almeno nelle donne, dato che recentemente è stato smentito che il ciclismo possa inficiare sulla salute urinaria degli uomini. Saranno perciò necessari ulteriori studi a riguardo, che possano meglio far comprendere quali siano i rischi sulla salute delle atlete che pedalano molto, sebbene i benefici appaiano già abbastanza chiari.

di Maria Rizzo, Il Giornale