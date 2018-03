Caccia al professionista. Scatta l’offensiva del Fisco

Professionisti nella morsa del Fisco. I controlli saranno sempre più stringenti e aumenterà il raggio d’azione dell’Agenzia delle Entrate

Professionisti nella morsa del Fisco. I controlli saranno sempre più stringenti e aumenterà il raggio d’azione dell‘Agenzia delle Entrate. Di fatto nel corso di questo anno le verifiche e i controlli sono stati circa 140mila. Per il 2019 e il 2020 potrebbero arrivare anche a 150mila-160mila. Di fatto le armi che verranno usate dal Fisco sono abbastanza precise e andranno ad indagare ad esempio sui consumi di carta degli studi o ad esempio su ordini di materiale per cancelleria. Inoltre verranno analizzati anche i viaggi sulle autostrade con l’uso del Telepass che a oltre potrebbe risultare in conflitto con il volume di affari che viene dichiarato dal professionista. Inoltre nel mirino del Fisco entreranno anche quelle prestazioni gratuite svolte dai professionisti che vengono fatte con la dicitura: “Rinunce al compenso” oppure “nulla a pretendere”. Insomma il Fisco si prepara ad una nuova offensiva per mettere sotto controllo i professionisti e rilevare eventuali irregolarità. Adesso l’Agenzia delle Entrate ha un obiettivo chiaro: 160mila verifiche entro in 2020. Di fatto come sottolinea il Sole 24 Ore, solo 14,5 per cento dei professionisti non rispetta gli studi di settore. Infine tra le armi ammesse per le controversie anche le indagini bancarie.

Franco Grilli, il Giornale