Playboy adotta Bitcoin per pagamenti

Lancia piattaforma dedicata a valute digitali

Entro fine anno sarà possibile pagare per i contenuti e prodotti di Playboy con i Bitcoin. Lo ha annunciato lo storico marchio fondato da Hugh Hefner, spiegando che verrà messo a punto un sistema di pagamenti online dedicato alle criptovalute. Il nuovo sistema di pagamenti partirà prima su Playboy.TV, uno dei rami della galassia di Playboy Enterprise, aggiunge il gruppo in una nota.

“Visto che continua a crescere la popolarità di metodi di pagamento alternativi in tutto il mondo, abbiamo deciso di dare ai nostri 100 milioni di consumatori mensili una maggiore flessibilità di pagamento”, ha spiegato Reena Patel, chief operations officer, licensing & media per Playboy Enterprises.

Ansa