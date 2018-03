Adobe Systems corre sulle ali dei conti

Primo trimestre fiscale positivo per Adobe Systems. La società ha annunciato il 15 marzo, i conti del primo trimestre che ha archiviato con ricavi record.

Il gruppo ha registrato un giro d’affari pari 2,08 miliardi di dollari (consenso 2,05 miliardi) in salita del 24% dai 1,68 mld dello stesso trimestre dell’anno precedente. Battute le attese degli analisti paria a 2,05 miliardi.

L’utile netto pari a 583,1 milioni di dollari, si mostra in deciso aumento rispetto ai 398,5 milioni di un anno fa.

Il titolo beneficia dei numeri e Wall Street mostra un guadagno del 2,82%

Il Messaggero