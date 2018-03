Twitter pullula di novità

Twitter, test e novità all’orizzonte. Dopo il recente – e rivoluzionario – cambiamento (ovvero, il passaggio da 140 a 280 caratteri) il social network sta ora pensando ad un’altra modifica.

Obiettivo? Puntare sulle notizie. La società starebbe infatti ideando un algoritmo per visualizzare timeline degli utenti con più eventi e news.

TEST – Al momento, secondo quanto riportato da ‘BuzzFeed’, che cita un portavoce della compagnia, si tratta solo di un test che ha coinvolto alcuni degli avvenimenti degli ultimi giorni: dall’elezione in Pennsylvania alla morte di Stephen Hawking.

INFORMARSI – “Le persone vengono su Twitter per vedere e parlare di quello che sta accadendo – ha detto a ‘BuzzFeed’ il vice presidente di Twitter, Keith Coleman -. Stiamo lavorando per rendere più facile per tutti trovare notizie pertinenti, in modo che ognuno possa rimanere informato su ciò che è importante per ciascuno”.

Adnkronos