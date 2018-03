Salvini: “Per cambiare la legge elettorale, basta una settimana”

“Gioco nella squadra del centrodestra di cui Silvio Berlusconi fa parte. E sento tutti a nome del centrodestra”, dice il leader della Lega, Matteo Salvini, che in un’intervista a ‘La Stampa‘ anticipa un suo nuovo contatto telefonico con Luigi Di Maio “la prossima settimana”, e smentisce i restroscena secondo cui Berlusconi ha chiuso a M5s: “A me non sembra”, dice Salvini, che torna a escludere un’intesa con i dem perche’ “il Pd dice di no a tutto e tutti. Questo però è un problema del Pd, non mio. Me ne farò una ragione. Io in un Consiglio dei ministri dove ci siano Renzi o la Boschi non siedo”. Salvini spiega: “Noi partiamo dalla squadra e dal programma del centrodestra. Poi se qualcuno ha idee e proposte aggiuntive io non sono geloso. Chiunque sia d’accordo sulle cose da fare. Certo che se poi mi dici che il programma è il mio, il premier sono io e i ministri sono i miei, mettersi d’accordo è difficile”. Quanto ad accordi sulla legge elettorale, per Salvini “è facilissima da cambiare. E’ sufficiente un emendamento a quella attuale, uno solo, che introduca il premio di maggioranza. Per farlo basta una settimana. Chi parla di cambiare la Costituzione o di rifare la legge vuole solo tirare a campare”.

ItaliaOggi