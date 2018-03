News su Tim. Elliott ha superato il 5% del capitale

Elliott detiene “oltre il 3% delle azioni ordinarie” di Tim che, sommato a “strumenti finanziari”, permette al fondo di possedere un interesse superiore al 5% delle azioni ordinarie del gruppo Tlc. Lo si legge nella lettera aperta agli azionisti di Tim pubblicata dal fondo che si appresta a comunicare a Consob la sua posizione nel capitale.

Elliott ritiene che “un Cda realmente indipendente sia necessario per migliorare sia la governance che la performance di Tim”, si afferma nella lettera-manifesto con cui il fondo Usa illustra agli altri azionisti di Tim le ragioni per cui occorre cambiare sei amministratori di Vivendi. “In base alla nostra approfondita analisi riteniamo fortemente che ci possa essere un significativo upside (creazione di valore, ndr) per gli azionisti se un board indipendente adottasse dei passi per migliorare la direzione strategica e la governance”.

