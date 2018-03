Fca ha immatricolato, a febbraio, più di 84mila auto

Nell’Europa dei 28 più le nazioni aderenti all’Efta, Fiat Chrysler Automobiles immatricola in febbraio oltre 84.300 vetture per una quota del 7,3 per cento. A gennaio, con quasi 85 mila immatricolazioni, era cresciuta dell’1,2 per cento, per una quota al 6,6 per cento. Nel progressivo dei primi due mesi del 2018, le registrazioni di FCA sono 169.500, pari al 6,9 per cento di quota. Risultati decisamente positivi per Fiat Chrysler Automobiles in Germania (vendite al +5,5 per cento), in Francia (+13,9 per cento in un mercato in crescita del 4,3 per cento) e in Spagna, dove il Gruppo aumenta i volumi del 10,6 per cento. Il marchio Fiat a febbraio in Europa immatricola 60 mila vetture e la quota è del 5,2 per cento. Nel primo bimestre dell’anno, il brand registra 120 mila veicoli, ottenendo una quota del 4,9 per cento. Nel mese Fiat migliora le proprie performance in Spagna (+7,3 per cento) e in Germania e in Francia: in questi due Paesi, con le vendite in aumento rispettivamente del 9,3 e dell’8,8 per cento, il marchio ottiene un risultato migliore a quello complessivo dei due mercati. In febbraio, ancora una volta il marchio conferma la leadership nel segmento A, con quasi 15.400 Fiat 500 immatricolate (il 15,3 per cento in piu’ rispetto allo stesso mese del 2017) e oltre 13 mila Panda: sono ovviamente le due vetture più vendute della categoria, con una quota insieme vicina al 30 per cento. Meritano di essere segnalati anche i risultati ottenuti dalla 500L e dalla 500X. Entrambe si confermano tra le vetture più vendute dei loro segmenti: 500L con oltre 5.800 registrazioni nel mese, 500X con quasi 17.900 immatricolazioni nel bimestre, l’11,3 per cento in piu’ rispetto a un anno fa. Positivo anche il risultato della Tipo: quasi 9.700 registrazioni nel mese e 19.800 nel bimestre, con una crescita rispetto ai primi due mesi del 2017 pari al 4 per cento. Anche la 124 Spider si conferma tra le cinque vetture piu’ vendute del suo segmento. Le vendite di Lancia/Chrysler sono 4.200 a febbraio (per una quota dello 0,4 per cento) e quasi 8.500 nel bimestre, con una quota dello 0,3 per cento. Lancia Ypsilon continua a essere molto apprezzata in Italia, unica nazione dove il marchio viene commercializzato: e’ nella top ten delle vetture più vendute e nelle posizioni di vertice del segmento B. Febbraio molto positivo per Alfa Romeo, con quasi 7.400 immatricolazioni, il 17,1 per cento in più rispetto all’anno scorso, per una quota stabile allo 0,6 per cento. Nel progressivo annuo le Alfa Romeo registrate sono oltre 14.800, il 20,7 per cento in piu’ rispetto al primo bimestre del 2017, per una quota dello 0,6 per cento in crescita di 0,1 punti percentuali. Per il marchio risultati positivi a febbraio in Italia (vendite in aumento del 18,6 per cento), in Francia (+29,7 per cento) e in Spagna (+11 per cento). Tra i modelli, vanno ovviamente segnalati i risultati ottenuti da Giulia e da Stelvio. In Italia, in particolare, sono le auto più vendute dei loro segmenti: Giulia con il 15,5 per cento di quota, Stelvio con il 17,7 per cento. Il marchio Jeep in febbraio immatricola oltre 12 mila vetture con un aumento delle vendite del 50,2 per cento. La quota cresce di 0,3 punti percentuali attestandosi all’1 per cento. Nel primo bimestre del 2018 le Jeep registrate sono oltre 24.700, il 59,8 per cento in più nel confronto con lo stesso periodo dell’anno scorso. La quota e’ all’1 per cento, in crescita di 0,3 punti percentuali. Tra i modelli sono ovviamente da segnalare i risultati ottenuti dalla nuova Compass che, con oltre 5.700 immatricolazioni nel mese, si sta rapidamente affermando sul mercato, mentre Renegade si conferma tra le top ten del suo segmento. Il marchio di lusso Maserati immatricola 626 vetture a febbraio e 1.400 nel bimestre.

ItaliaOggi