Fercam è il nuovo partner ufficiale del Giro d’Italia

Fercam ha firmato un accordo triennale con RCS Sport, per la sponsorizzazione ufficiale del Giro d’Italia.

Ma cos’è Fercam? È il primo operatore logistico italiano con attività in tutta Europa. E l’accordo, con RCS Sport, rappresenta la prima sponsorizzazione di mastodontica portata per Fercam.

Concludiamo con una riflessione sull’accordo dell’a. d. di Fercam, Hannes Baumgartner: “Riteniamo ci siano molte affinità tra il Giro d’Italia e la nostra attività; infatti in Italia siamo presenti con 63 filiali e il Giro toccherà diverse località in cui operiamo, ma anche l’orientamento internazionale della competizione nonché la sostenibilità, trattandosi di uno sport a due ruote che non usa motori; Il Giro d’Italia è anche espressione della massima qualità e massimo impegno di tutti i partecipanti – qualità che contraddistinguono anche la cultura aziendale di Fercam”.