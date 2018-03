Ultime sulla Brexit. Il parlamento europeo vuole l’accordo con la Gran Bretagna

Con 544 in favore, 110 voti contrari e 51 astensioni il Parlamento europeo approva una risoluzione che propone un accordo d’associazione come possibile quadro per le future relazioni tra UE e Regno Unito dopo la Brexit. Rispettare l’integrità di mercato interno, unione doganale e quattro libertà, garantire trattamento paritario ai cittadini europei che vivono nel Regno Unito e a quelli britannici che vivono nell’Ue, preservare i diritti stabiliti dall’Accordo del venerdì santo sul confine irlandese. Sono questi i punti della risoluzione per un accordo di associazione tra l’Ue e il Regno Unito che potrebbe fornire il quadro adeguato per le loro future relazioni, tenendo in considerazione i limiti annunciati dal governo britannico.

