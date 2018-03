Oms, in futuro epidemia per malattia X, ancora sconosciuta

Inserita tra patologie infettive per cui non ci sono armi

Pur non essendo ancora stata scoperta è già una preoccupazione per gli esperti di tutto il mondo. Nella lista dell’Oms delle malattie potenzialmente pandemiche per cui mancano ancora armi di difesa c’è per la prima volta anche una ‘disease X‘, una malattia ancora sconosciuta ma in grado di fare milioni di casi e di morti nel mondo. Nell’elenco, che viene aggiornato ogni anno, compaiono ‘nomi noti’ come Ebola e Marburg, Zika, febbre Lassa, febbre emorragica Congo-Crimea, Sars e Mers, Nipah e febbre della Rift Valley, patologie mortali per cui non ci sono cure o vaccini efficaci. All’ultimo posto appare ‘disease X’. “Con questo termine – scrivono gli esperti della commissione che ha elaborato la lista – vogliamo rappresentare che una seria epidemia internazionale può essere causata da un patogeno di cui al momento non conosciamo la capacità di causare malattie nell’uomo, e quindi la ricerca deve cercare di mettere in campo una preparazione ‘trasversale’ in grado di essere rilevante anche per una patologia sconosciuta”. Che la prossima minaccia potrebbe venire da un virus o un batterio ‘sconosciuto’ è noto ai ricercatori, tanto che è appena stato lanciato il ‘Global Virome Project‘, un network di ricercatori che in dieci anni vuole mappare il Dna di tutti i virus esistenti. Secondo le stime del progetto esistono 1,67 milioni di virus nel mondo, di cui solo lo 0,1% è conosciuto, e tra questi tra i 631mila e gli 827mila potrebbero avere la capacità di infettare l’uomo.

