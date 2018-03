Blue Panorama è una piccola compagnia aerea italiana, che punta a conquistare Linate

Rilevata dal gruppo Uvet, inaugura sei nuove destinazioni all’estero (5 verso la Cina e Capo Verde in Africa) e la Torino-Cagliari. Patanè: «La nostra strategia? No alla concorrenza, sì alle partnership»

Per ora è una piccola compagnia aerea, ma sta crescendo e – se Alitalia dovesse finire in mani straniere (il dossier è allo studio della tedesca Lufthansa e dal fondo Usa Cerberus in cordata con AirFrance-Klm, EasyJet e Delta in base a quanto detto dai commissari dovrebbe chiudersi entro il 30 aprile) – è destinata a rimanere l’unica italiana. È Blue Panorama di Luca Patanè, il presidente del gruppo Uvet che ha rilevato la compagnia aerea – in amministrazione straordinaria dal marzo 2014 – lo scorso dicembre. «Attorno a Uvet la filiera era quasi completa – spiega – e mancava soltanto una compagnia aerea. Se non avessi trovato l’occasione di Blue Panorama avrei fatto una start-up». Con Blue Panorama, Patanè non parte da zero. Ma pensa già alla crescita.