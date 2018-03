Secondo Abi, le banche sono fuori dalla crisi

Il sistema bancario europeo si risveglia dopo gli anni di crisi e, nel 2017, mette a segno risultati in netta ripresa. In base al IV Rapporto sui Mercati Bancari Europei messo a punto dall’Abi, i bilanci 2017 dei maggiori gruppi europei confermano che “la ripresa dell’economia si riflette positivamente sulla dinamica del credito, sulla qualità dell’attivo e, più in generale, sui risultati economici, che risultano i migliori dall’avvio della crisi”. Lo stock dei crediti erogati è in crescita per l’1,7%, mentre l’ammontare di Npl si riduce dell’11%. L’indice patrimoniale si colloca intorno al 14,5%, in crescita di 1 punto percentuale; gli utili, al netto delle componenti straordinarie, mostrano un incremento intorno al 36%; il rendimento medio sul capitale investito (ROE), al netto delle componenti straordinarie, è pari al 6,7%, superiore di 1,7 punti rispetto a un anno prima.

L’andamento è simile per le banche italiane: i dati 2017 risultano i migliori dall’avvio della crisi, con il ROE che si colloca intorno al 4%, in forte recupero dopo le perdite del 2016.

ANSA