Publicis Italia firma la nuova campagna Stampa, outdoor e digital di Leroy Merlin

Leroy Merlin, azienda multispecialista che offre la possibilità di migliorare la propria casa grazie all’offerta di soluzioni complete di prodotti e servizi, lancia la nuova campagna stampa, outdoor e digital, ideata e sviluppata da Publicis Italia.

In affissione dai primi giorni di marzo nelle principali città italiane, la campagna prende spunto dal tipico istinto umano, molto diffuso, di procrastinare il più possibile quando si tratta di sistemare casa. Leroy Merlin racconterà in maniera divertente e ironica quali sono i benefici reali del non rimandare e i vantaggi immediati che si possono ottenere cambiando finalmente quella porta difettosa, acquistando il trapano che di solito ci si fa prestare dal vicino per pigrizia o sostituendo la vecchia vasca da bagno con la pratica doccia.Il Brand ancora una volta propone soluzioni concrete: prodotti di qualità ad un prezzo molto interessante e con servizi a supporto che semplificano la vita, per stimolare le personead agire ora per migliorare la propria casa e quindi per migliorare davvero la propria vita. Il team di Publicis che ha realizzato l’idea è composto dai direttori creativi associati Francesco Epifani, Paolo Bartalucci, Renzo Mati e dagli art director Mattia Mingardo, Fabrizio Calzanegra. La direzione creativa esecutiva è di Cristiana Boccassini. La fotografia è di Michele Gasti, mentre la pianificazione stampa e digital a cura di Wavemaker e l’affissione a cura di 3 agenzie territoriali: Affin, Patrini & partners e Spotlight.