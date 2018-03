Aero Vodochody,Giuseppe Giordo nominato membro del Board di Saudi Arabian Military Industries

Giuseppe Giordo è stato nominato membro del Board di Saudi Arabian Military Industries dal Public Investment Fund (PIF) del Regno, Membro del Board di SAMI.

Il Board di SAMI e’ presieduto da H.E. Ahmed bin Aqeel Al-Khateeb (Membro del Board del Public Investment Fund e Advisor del General Secretariat of the Council of Ministers) ed include alti funzionari del governo come H.H. Principe Faisal Bin Farhan Al Saud ( Senior advisor all Ambasciatore del Regno negli USA), H.E. Khalid Bin Abdulaziz Al-Falih (Ministro dell Energia, Industria e Risorse Minerarie e Chairman di Aramco ed ex-CEO di Aramco), H.E. Dr. Ghassan Ahmed Alsulaiman (Ex-Governor del General Authority for Small and Medium Enterprises), Dr. Ghassan Abdulrahman AlShibl ( Chairman di Saudia ed Ex-CEO di AEC), Mr. Abdulaziz A. Al-Sowailim ( Presidente e Chairman di EY per il Medio Oriente e Nord Africa). A completare il Board, SAMI ha nominato tre esperti internazionali di difesa ed aerospazio a conferma dell obiettivo strategico di sviluppare un’ industria della difesa nazionale localizzando nel paese metà della spesa militare e creando circa 40.000 posti di lavoro entro il 2030.I membri internazionali del Board sono Andreas Schwer come amministratore delegato ( Ex-Chairman e Presidente di Rheinmetall International AG ) , Michael Ronald Cosentino (Presidente di Airbus Defence & Space ed Ex-SVP Operations presso EADS) e, per l’appunto, il Presidente ed amministratore delegato di Aero Vodochody Giuseppe Giordo (Ex-CEO di Alenia Aermacchi).