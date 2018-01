Mohamed Salah ha vinto il premio di miglior giocatore arabo del 2017, continuando a collezionare riconoscimenti per il migliore anno della sua carriera. L’attaccante del Liverpool al momento e’ secondo nella classifica cannonieri della Premier League con 17 gol su 21 presenze. Salah e’ stato premiato dall’Unione araba dei giornalisti sportivi che l’anno scorso aveva nominato l’algerino Riyad Marez del Leicester. Lo scorso dicembre Salah ha gia’ ricevuto il premio di giocatore africano dell’anno dalla Bbc superando il suo compagno di squadra Sadio Mané e Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund. I due giocatori sono finalisti assieme a Salah anche per il Pallone d’oro africano, che sara’ conferito giovedi’ prossimo dalla Confederazione africana del calcio (Caf). La premiazione si terra’ in Ghana un giorno prima dell’importante derby con l’Everton. L’allenatore del Liverpool ha dichiarato di non avere problemi a concedere alle sue due stelle di prendere parte alla premiazione. “Abbiamo organizzato tutto. Abbiamo due dei migliori giocatori africani nella nostra squadra. Dobbiamo mostrargli rispetto” ha dichiarato Jurgen Klopp durante una conferenza stampa. Salah viene dalla migliore annata della sua carriera ed e’ il favorito anche per questo ennesimo riconoscimento. Prima di essere ceduto al Liverpool per la somma record di 42 milioni di euro ha aiutato a portare la Roma al secondo posto in campionato con 15 gol e 11 assist. Al suo ritorno in Premier League ha superato ogni aspettativa, quattro anni dopo il suo debutto con il Chelsea dove non era mai riuscito a trovare posto da titolare. Nel 2017 il 25enne ha anche condotto l’Egitto alla finale di Coppa d’Africa e alla qualificazione ai mondiali per la terza volta nella storia del paese. L’ambizione mostrata da Salah nelle sue dichiarazioni è bilanciata dall’umiltà e dalla modestia nello spogliatoio, secondo quanto riconosciuto dai suoi stessi compagni di squadra e allenatori. Tra questi il suo allenatore nella nazionale, Hector Cuper, che lo ha celebrato come un giocatore “di enorme talento ma molto modesto”. “Ha segnato la maggior parte dei gol ma ha lavorato e corso come chiunque altro. Per lui tutto riguarda sempre il gruppo e non ha nessun privilegio speciale. Puo’ sembrare un dettaglio piccolo ma e’ molto importante” ha dichiarato l’argentino che ha allenato anche Valencia e Inter.

