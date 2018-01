Lotteria Italia. Nel 2017, sono stati venduti 8,6 milioni di biglietti: è il terzo miglior risultato dal 2011

Sono stati 8 milioni e 600mila i biglietti della Lotteria Italia 2017 venduti, in calo di 200mila rispetto alla precedente edizione. Il dato finale di vendita arriva dai Monopoli di Stato. Il calo era gia’ stato ipotizzato nei giorni scorsi, sulla scorta dell’andamento delle vendite, e comunque il dato 2017 risulta essere il terzo miglior risultato dal 2011 a oggi. E in ogni caso nelle ultime tre edizioni si e’ sempre superata la soglia degli 8 milioni di biglietti venduti. L’eta’ d’oro della Lotteria resta ancora il periodo tra gli anni Ottanta e Novanta, quando le vendite erano anche superiori ai 30 milioni di biglietti. Il record assoluto appartiene al 1988, con 37,4 milioni di tagliandi staccati. In questa edizione, riferisce Agipronews, sono gia’ stati distribuiti a oggi premi per oltre 12 milioni di euro, ovvero i premi assegnati nel corso delle trasmissioni televisive e le vincite ottenute grazie alla lotteria istantanea “gratta e vinci” abbinata. L’estrazione dei biglietti vincenti sara’ effettuata domani in seduta pubblica “sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni di estrazione” presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori. E domani sera nel corso della trasmissione di Rai1 Soliti ignoti – Il ritorno, verranno annunciati i biglietti vincenti i premi di prima categoria della Lotteria, con il primo premio da 5 milioni di euro, e numerosi altri per le categorie inferiori che verranno decisi ancora dal Comitato.