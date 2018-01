Quest’anno la Befana porterà meno giocattoli

I dolci restano un punto fermo, ma gli italiani scelgono di approfittare dei saldi per fare doni funzionali

In tempi di saldi, nella calza della Befana è meglio mettere qualcosa di funzionale a chi lo riceve piuttosto che frivolo. Fermo restando che qualche “dolcetto” non guasta mai, come vuole la tradizione.

Quasi 28 milioni di italiani faranno acquisti per l’Epifania, con un budget medio di 68 euro a persona, il 15% in più rispetto al 2017 e il valore più alto degli ultimi tre anni, con una spesa complessiva di oltre 1,8 miliardi di euro.

E’ quanto emerge dall’indagine sui consumi e le abitudini degli italiani per le feste 2017-2018 condotta da Confesercenti con Swg, su un panel di 3 mila consumatori. Una calza più pesante, con meno giocattoli e più regali utili, complici anche i saldi concomitanti, spiega l’associazione. La festa si preannuncia positiva anche per il turismo: per il periodo dell’Epifania saranno in viaggio quasi 2,4 milioni di italiani, circa 500 mila rispetto allo scorso anno, con una spesa media di 665 euro a persona.

Saranno soprattutto dolci e doni utili le spese più gettonate. Se gli italiani che regaleranno la tradizionale calza piena di dolci sono il 64%, si registra un aumento di chi farà doni utili, che passa dal 17% dello scorso anno al 21% del 2018. Diminuiscono, invece, i parenti disposti a comprare giocattoli, passando dal 19% dell’Epifania 2017 al 15%. A livello nazionale sarà il 59% degli italiani a celebrare l’Epifania con un regalo ai più piccoli, percentuale che a Bari sale al 72%, la più alta d’Italia, seguita da Napoli (70%) e Roma (67%). Se Firenze si mantiene sulla media nazionale (58%), a Genova la befana arriverà solo per il 49% dei bambini, e a Milano solo per il 44%. In molte parti d’Italia iniziano a guadagnare popolarità anche i servizi di befana a domicilio, che permettono di far vivere ai bambini la magia di una visita della befana in carne e ossa nella notte tra il 5 e il 6 dell’anno.

Cosa regalerà in occasione della Befana (risponde chi farà un regalo)?

2016 2017 la calza con i dolci 64 64 giocattoli 19 15 Regali utili 17 21

(valori %) dati riportati a 100 senza le non risposte

