Come sarà il 2018 dal punto di vista tecnologico? Vi invitiamo a leggere la particolare previsione, che apre ad uno scenario incredibile

L’industria tecnologica diventerà più grande e più potente nel 2018. Ma la reazione negativa alla tecnologia che è venuta alla ribalta nel 2017 non scomparirà.

Previsioni: l’industria dovrà affrontare crescenti richieste di regolamento, Netflix finirà in guai grossi e la bolla della realtà aumentata si sgonfierà.

È stato un anno difficile per la Big Tech, a prescindere dai risultati finanziari dei suoi singoli membri.

Dopo anni di massiccia crescita e di copertura da parte della stampa, i giganti della tecnologia sono stati colpiti da una forte reazione negativa nel 2017, soprattutto per quanto riguarda il loro ruolo nella società. Dopo quel disastro di pubbliche relazioni, probabilmente nessuno più dei componenti della Big Tech è più contento di veder finire il 2017. Sfortunatamente per quelle società, ci sono pochi segnali che la reazione negativa si ridurrà nel 2018.

Ma il fatto che i problemi di immagine dei giganti del tech continueranno non è l’unica cosa che possiamo aspettarci nel prossimo anno. Piuttosto, l’industria tecnologica e i suoi membri più importanti vedranno probabilmente un mix di cose buone e cattive nel 2018.

Col 2017 in archivio, ecco alcune delle cose più importanti che, secondo me, succederanno nella tecnologia il prossimo anno.

Ci sarà una spinta maggiore per la regolamentazione negli Stati Uniti

Le grandi aziende tecnologiche sono diventate dei colossi senza doversi preoccupare molto dell’intervento del governo degli Stati Uniti nel frenare il loro potere o nel dettare regole su come le cose andavano fatte. In effetti, nessuno nelle stanze del potere ha mai parlato seriamente di regolamentare la Big Tech.

Ma questo sta cambiando. Quest’anno la reazione populista contro i giganti della tecnologia è sfociata nelle sale del Senato, culminando in uno dei primi sforzi significativi per regolamentare alcune di queste società – l’introduzione dell’Honest Ads Act. La legge proposta avrebbe richiesto che le persone che inseriscono annunci politici su siti internet come Facebook e Google, seguano le stesse regole di trasparenza applicabili a televisione, radio e stampa.

Sebbene quella proposta sia ancora in una fase di stallo, la spinta per la regolamentazione continuerà comunque. E le regole proposte potrebbero riguardare molto più delle semplici pubblicità politiche.

Ad esempio, il senatore democratico Mark Warner ha tenuto riunioni con esperti per capire se le società tecnologiche intenzionalmente creano prodotti che creano dipendenza, secondo Axios.

Questi meeting si sono resi necessari man mano che un numero crescente di esperti del genere hanno iniziato ad avvertire che la botta di dopamina che si ottiene ogni volta che il proprio post su Instagram ottiene più di 100 “Mi piace” potrebbe non essere casuale, ma un risultato insito nella progettazione di questi prodotti.

Aspettatevi di vedere ulteriori inchieste sulla falsariga di quella di Warner. E non sorprendetevi se vedrete proposte di legge che potrebbero riguardare non solo pubblicità e dipendenza politica, ma anche la privacy e le pratiche discutibilmente anticoncorrenziali del settore.

Naturalmente, le probabilità che vengano introdotte nuove regolamentazioni da un’amministrazione “antiregolatoria” come quella di Trump o da qualsiasi nuova legislazione approvata da un Congresso controllato dai Repubblicani – anche in questo clima politico – è prossima allo zero. Ma è significativo che un numero maggiore di decisori politici tenga d’occhio l’industria tecnologica.

Disney diventerà il più grande rivale di Netflix e inizierà una guerra tra le due aziende

Netflix ha ragione di preoccuparsi nel prossimo anno, perché la Disney sta chiaramente puntando nella sua direzione.

L’offerta della casa di Topolino di acquistare gran parte della 21st Century Fox è chiaramente rivolta a Netflix. Ma anche se il governo dovesse bloccare tale accordo, la Disney è pronta a diventare il più grande rivale di Netflix.

L’anno prossimo, il gigante di Hollywood lancerà il suo primo servizio di streaming autonomo. Quel servizio sarà pieno zeppo dell’impressionante collezione di film e serie tv del conglomerato, che include di tutto, da Topolino a Luke Skywalker. Inoltre, ESPN di proprietà della Disney, finalmente lancerà il proprio servizio di streaming video, che dovrebbe essere interessante per quelli che hanno rinunciato agli abbonamenti alla tv via cavo e che sono stanchi di perdere i loro sport preferiti.

Ma Disney potrebbe essere in una posizione ancora migliore per sfidare Netflix se l’affare Fox dovesse andare in porto. Oltre ad ottenere una partecipazione di maggioranza nella rivale di Netflix Hulu, la casa di Topolino avrebbe accesso a più sport dal vivo, a un assortimento ancora più ampio di proprietà intellettuale, inclusi i diritti cinematografici della saga X-Men della Marvel, e a una grande collezione di serie televisive dalla rete FX.

Tutto questo arriva sulla scia dell’annuncio della Disney di voler togliere i suoi contenuti da Netflix. Questa mossa costringerà Netflix a spendere miliardi di dollari per sviluppare nuovi programmi TV e film in sostituzione di ciò che sta perdendo per colpa della Disney. Questi sforzi potrebbero riuscire – o potrebbero essere dei flop.

La Disney, da parte sua, non deve preoccuparsi tanto dei flop. Ha già tutte le armi di cui ha bisogno nella sua prossima guerra contro Netflix.

Le aziende tecnologiche investiranno più denaro in Hollywood – ma otterranno poco in cambio

Apple, Amazon, Google e Facebook stanno investendo molto nello sviluppo di film originali, programmi televisivi e altri contenuti video. Ci si aspetta che ognuno di questi verserà miliardi di dollari in questo sforzo.

Le loro ambizioni sono comprensibili. Per Apple, essere in grado di offrire alcune serie TV di grande successo su Apple Music aiuterebbe differenziare il servizio da rivali come Spotify e Pandora. Darà anche a Apple un modo per ottenere più soldi dai propri clienti che hanno acquistato uno dei suoi gadget.

Nel frattempo, Google e Facebook sperano di far crescere le loro attività pubblicitarie ottenendo un pezzo del redditizio mercato pubblicitario televisivo. E Amazon spera di guidare gli abbonamenti al suo servizio Prime, perché i clienti Prime tendono ad acquistare più cose da esso rispetto ad altri consumatori.

Ma a parte le motivazioni e il denaro, gli sforzi dei giganti della tecnologia non produrranno molti successi, se l’anno scorso è in qualche modo indicativo.

I primi spettacoli originali di Apple, “Carpool Karaoke” e “Planet of the Apps”, non sono stati solo dei disastri per la critica, ma ci sono poche prove che abbiano attirato un pubblico significativo.

Google ha prodotto spettacoli per YouTube con star tra cui Ellen DeGeneres e Kevin Hart, ma il pubblico è stato mediocre. E il nuovo servizio video Watch di Facebook è andato male.

Sebbene Amazon abbia avuto più successo sia dal punto di vista critico che commerciale, questo successo potrebbe essere indebolito dalle recenti accuse di cattiva condotta sessuale contro il suo ex capo della produzione video e contro Jeffrey Tambor, il protagonista di uno dei suoi spettacoli più importanti.

Apple sembra aver imparato da alcuni dei suoi errori, assumendo un paio di produttori di A-list per fare il punto sullo sforzo nella produzione video. Ma è difficile capire come Apple Music in particolare possa distinguersi da tutti gli altri servizi video solo grazie a una manciata di spettacoli. Avrà bisogno di costruire una libreria molto più ricca e avrà bisogno di sviluppare uno spettacolo da non perdere. In bocca al lupo.

Da parte sua, Hollywood sembra felice di prendere tutte le “cifre folli” che arrivano dalle aziende tecnologiche, come ha riferito una fonte collegata al giornalista tecnologico del New York Times Farhad Manjoo all’inizio di quest’anno. Ad oggi, i giganti della tecnologia, a parte Netflix e Amazon, non hanno dimostrato di sapere molto su come produrre grandi contenuti, e tutto ciò che sanno fare è firmare assegni da capogiro.

Ma la verità è che i pozzi senza fondo di denaro delle compagnie tecnologiche non possono comprare prodotti di successo. Si possono assumere i migliori talenti del mondo, ma bisogna anche sapere come convincere le persone a guardare ciò che producono. E questo è qualcosa che le aziende tecnologiche non sembrano aver ancora capito. Quindi, preparatevi a un altro anno di flop finanziato da folli cifre di denaro pagate dal settore tech.

I marchi cinesi “bombarderanno” gli Stati Uniti

Apple e Samsung hanno blindato il mercato degli smartphone negli Stati Uniti. Secondo gli ultimi numeri di comScore, i possessori di iPhone rappresentano il 45% di tutti gli abbonati wireless degli Stati Uniti con uno smartphone. I proprietari di telefoni Samsung coprono un altro 29%. I proprietari di dispositivi di tutti gli altri produttori si registrano a malapena. Huawei e Xiaomi, due giganti di smartphone cinesi i cui dispositivi sono famosi nei paesi dei mercati emergenti, non si lasciano scoraggiare dal predominio statunitense di Apple e Samsung.

Huawei prevede di iniziare a vendere un nuovo smartphone tramite AT & T all’inizio del 2018, secondo The Information. Nel frattempo, Xiaomi è in trattative con AT & T e Verizon, secondo Bloomberg. Tuttavia, se la storia insegna, la spinta nel mercato statunitense delle compagnie cinesi è destinata a fallire. Il mercato degli smartphone è disseminato di aziende che hanno tentato di scalzare Apple e Samsung e hanno fallito: HTC, Motorola, Essential, ZTE, Google e molti altri.

La lezione? Se non si può offrire qualcosa di unico e offrirlo attraverso tutti i principali vettori e rivenditori, tanto vale non provarci affatto. È semplicemente troppo tardi perché un altro giocatore entri nel mercato e offra agli Stati Uniti più o meno la stessa cosa.

Cominceremo tutti a preoccuparci del potere di Amazon

L’anno prossimo vedremo l’amazonificazione di ancora più aspetti delle nostre vite oltre allo shopping online standard.

Amazon ha in programma di espandersi in prodotti farmaceutici, pubblicità digitale e spedizione, aumentando la sua presenza nei negozi fisici. L’azienda si sta rapidamente trasformando da semplice magazzino digitale in un colosso del commercio che potrebbe presto aggiungere una opzione “Prime” a praticamente tutto ciò che consumiamo.

Quando Amazon è entrata in nuove aree nel passato, la sua espansione è spesso avvenuta a spese degli ex leader di quelle aree. Le catene di supermercati, ad esempio, hanno visto il crollo delle loro azioni quando Amazon ha annunciato di voler acquistare Whole Foods. Immaginate cosa succederà alla catena di negozi di farmaci CVS quando Amazon inizierà a vendere medicinali o a Macys se Amazon dovesse acquistare un grande magazzino come Nordstrom. Con una liquidità quasi illimitata e nessun concorrente in grado di sopravvivere, Amazon avrà il potere incontrollato di rovesciare quasi ogni industria di consumo che desidera.

Entro la fine del 2018, dovremo iniziare a chiederci se è una buona cosa che Amazon abbia messo i suoi artigli in tanti aspetti del commercio e delle nostre vite. Credo proprio che la risposta sarà “no”.

La bolla della realtà aumentata si sgonfierà

La realtà aumentata (AR), la tecnologia che sovrappone le immagini virtuali a quelle reali, ha sostituito sua “cugina” la realtà virtuale, come la nuova tecnologia più acclamata.

Apple, Google, Facebook, Snapchat e quasi tutte le altre grandi aziende consumer del settore hanno iniziato a gettare le basi per trasformare i dispositivi e le esperienze AR nella prossima grande novità, dopo gli smartphone e le app per smartphone. Ma nonostante tutto il fermento, non abbiamo ancora visto nulla che dimostri il potenziale presunto della AR – a meno che non vogliate prendere in considerazione l’hot dog danzante di Snapchat.

Gli smartphone, che sono la prima vetrina per le esperienze di AR, si sono rivelati un mezzo terribile per questa tecnologia. E fino ad oggi abbiamo avuto poche dimostrazioni che gli sviluppatori possano usare AR per creare qualcosa di veramente innovativo o utile.

La tecnologia AR probabilmente non eguaglierà il clamore che la circonda finché qualcuno non inventa occhiali intelligenti computerizzati che la gente vorrà davvero indossare. Se prendiamo come indicazione l’headset AR Magic Leap recentemente lanciato, siamo ancora molto lontani. Davvero, chi vorrebbe mai indossare una mostruosità come questa?

Gli investimenti di venture capital in AR si prosciugheranno e la bolla si sgonfierà. Ci vediamo di nuovo negli anni 2020.

La bolla dell’intelligenza artificiale si gonfierà

L’intelligenza artificiale è diventata il termine generico per i computer che utilizzano ciò che sanno sul mondo per prendere decisioni su nuovi dati. Le auto a guida autonoma usano l’IA per navigare. L’assistente virtuale Alexa di Amazon la usa per capire quale marca scegliere quando le dici di comprarti del sapone per i piatti. Google lo utilizza per organizzare automaticamente le foto in album in base alla posizione e al riconoscimento facciale. L’intelligenza artificiale è il concetto più promettente e utile nella tecnologia che abbiamo, anche se non la vediamo necessariamente ogni giorno.

Sta alimentando le aziende e le iniziative più promettenti in tutti i settori e la sua importanza sta solo crescendo. Qualsiasi azienda che non stia pensando a come l’IA può migliorare i propri prodotti sarà destinata a fallire.

Steve Kovach, Business Insider Italia