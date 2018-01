Persiste la tensione tra Usa e Corea del Nord. Trump risponde a Kim: “il mio pulsante nucleare è molto più grande”

Non accenna a placarsi il confronto a distanza tra il presidente americano Donald Trump e quello nordcoreano Kim Jong Un sull’essere potenza nucleare. “Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha appena dichiarato che ‘il pulsante nucleare è sempre sulla sua scrivania’. Qualcuno di questo regime esaurito e alla fame lo informi per favore che anch’io ho il pulsante nucleare, ma è molto più grande e più potente del suo, e il mio funziona”, ha scritto ieri su Twitter il presidente degli Usa, in risposta alle affermazioni del leader di Pyongyang durante il discorso di Capodanno.

ItaliaOggi