Non dobbiamo vergognarci quando cediamo alle lacrime

(di Cesare Lanza per LaVerità) Scommettiamo che non c’è ragione di vergognarsi del pianto? Lo dico per mettere le mani avanti: mi succede un po’ più spesso, in questi ultimi anni, rispetto a quando ero giovane. Ebbene, oggi sono convinto che piangere fa bene: c’è un limite alla sopportabilità e al contenimento delle emozioni; oltre, solo il pianto può darci conforto. Non potrei mai fare il conduttore di un telegiornale: mi commuoverei puntualmente di fronte alle sofferenze di uomini, donne e – peggio mi sento – di bambini, coinvolti in strazianti tragedie. Anche la grande musica mi porta alle lacrime: vi avevo detto che la notte di Capodanno avrei ascoltato Beethoven e Mozart, e così è stato, in solitudine. Non senza qualche soprassalto di pianto, ma mi sentivo in pace con me stesso e con il mondo. Infine, mi emoziona il talento. Ieri mattina – casualmente, ed è stato il pretesto per questa nota – ho letto un episodio della vita di Vittorio De Sica. Lo festeggiarono, a Hollywood, con una proiezione privata di Umberto D: erano presenti molti protagonisti del mondo del cinema. Alla fine tutti si avvicinarono al nostro grande regista per congratularsi. De Sica si accorse che in un angolo, in disparte, era rimasto Charlie Chaplin, immobile su una sedia. Vittorio gli si avvicinò e gli chiese cosa pensasse del film. E si accorse che Charlot stava piangendo. «Un grande film, De Sica», mormorò. «Un grandissimo film». E lo invitò a fargli visita nel suo studio. In Italia Umberto D era stato stroncato dai critici e male accolto dal pubblico. Quelle lacrime, e i complimenti degli invitati, consolarono De Sica e lo rassicurarono sul valore del suo capolavoro.