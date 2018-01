Tragedia a Pavia. Un bambino di due anni cade dal quinto piano e muore

Tragedia a Mortara. Il personale del 118 ha cercato di rianimarlo. Trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Vigevano, il piccolo non ce l’ha fatta. si sarebbe arrampicato su un tavolo vicino a una finestra

Un bambino di due anni è precipitato dal quinto piano di un palazzo a Mortara, in provincia di Pavia. Sul posto è arrivato il personale de 118 che ha trovato il piccolo in arresto cardiaco e ha cercato di rianimarlo. Con l’elisoccorso è stato trasportato all’ospedale di Vigevano dove è stato constatato il decesso. Sono in corso le indagini della magistratura per ricostruire la dimanica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Secondo i primi riscontri, il piccolo, di origini egiziane, sarebbe sfuggito al controllo dei familiari, arrampicandosi su un tavolo della cucina collocato a ridosso di una finestra e da lì sarebbe poi finito fuori. L’ipotesi più accreditata è che la finestra fosse aperta ma avesse le veneziane accostate e il bimbo si sarebbe appoggiato perdendo l’equilibrio e ritrovandosi sbalzato all’esterno.

Repubblica.it