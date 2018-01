Corea del Nord, la minaccia di Kim: “Ho il pulsante nucleare”

Il presidente della Corea del Nord: «Tutti gli Stati Uniti sotto il raggio d’azione»

La nostra forza nucleare è stata «completata»: così il leader nordcoreano Kim Jong-un, nel suo consueto messaggio di inizio anno trasmesso dalla tv di stato della Corea del Nord. Sulla mia scrivania c’è un «pulsante nucleare» dice Kim tornando ad avvertire gli Stati Uniti confermando che la forza nucleare del suo Paese è ora una realtà e non solo una minaccia. «L’intera area degli Stati Uniti continentali è sotto il raggio d’azione nucleare» ha specificato avvertendo: «Che gli Usa non inizino mai una guerra contro di me o il mio Paese».

Come spesso già accaduto nei sui discorsi di inizio anno, il leader nordcoreano ha fatto poi un augurio per il miglioramento dei rapporti tra Corea del Nord e Corea del Sud. «Le Olimpiadi invernali che si terranno presto nel Sud saranno una buona opportunità per mostrare lo stato della nazione coreana e desideriamo sinceramente che l’evento si svolga con risultati positivi», ha affermato Kim nel suo discorso trasmesso stamani dalla tv di stato nordcoreana.

La Stampa