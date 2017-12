Novita su Instagram. È arrivata la funzione che “raccomanda” i post

Mostreranno le foto di persone che non seguiamo, ma che secondo il social network ci potrebbero interessare

Su Instagram arriva la funzione “raccomandati per te”, che mostrerà nel feed, ogni giorno, cinque o sei foto scattate da persone che non seguiamo. La funzione era stata già individuata agli inizi di dicembre, ma adesso è giunta la conferma da parte del social network del graduale rilascio per tutti gli utenti.

Le fotografie raccomandate saranno chiaramente indicate come tali e saranno selezionate dall’algoritmo in base ai gusti dei singoli utenti, nella speranza di trovare immagini di vostro interesse ed eventualmente nuovi profili da seguire. “Questi post vengono suggeriti sulla base di ciò che piace alle persone che seguite”, spiega infatti Instagram sul sito. Nel caso in cui l’immagine non sia gradita, è sufficiente cliccare sui tre puntini che compaiono sul post e poi selezionare “nascondi”.

Per il momento manca la possibilità di non ricevere del tutto questi post raccomandati, ma continuare a nascondere le immagini selezionate potrebbe far capire all’algoritmo che non è il caso di insistere. Per la prima volta, quindi, è possibile trovare nuovi utenti da seguire in maniera passiva, senza dover usare il tasto “esplora” o controllare i like dei nostri amici.

I post raccomandati rappresentano il secondo cambiamento in poche settimane, dopo che su Instagram è comparsa la possibilità di seguire un hashtag. Si tratta però della più importante modifica al feed da quando, nel 2016, Instagram ha deciso di non mostrare più le immagini in ordine cronologico, ma algoritmico (come avviene su Facebook).

Andrea Daniele Signorelli, La Stampa