La campionessa di scacchi rifiuta di gareggiare ai Mondiali in Arabia Saudita: “Negate i diritti delle donne”

Anna Muzychuk, la giovane detentrice del titolo mondiale, non andrà ai Campionati di Riad: “Non ho intenzione di indossare veli o essere scortata”. E rinuncia a un superpremio

Anna Muzychuk è ucraina, ha 27 anni, è una campionessa mondiale di scacchi e ha appena rifiutato di gareggiare in Arabia Saudita: “Per non giocare secondo le regole altrui, non indossare un velo, non essere scortata in giro e non sentirmi una sottospecie umana”. Ha spiegato il suo gran rifiuto con un post su Facebook che sta facendo il giro del mondo, e con la solidarietà di sua sorella Mariya: anche lei scacchista, anche lei resterà a casa.

Anna detiene il titolo mondiale per due discipline di scacchi veloci, rapid e blitz, competizioni che durano 10 o 15 minuti. Titoli vinti esattamente un anno fa, come racconta lei stessa. Ai quali sta ora rinunciando, rifiutandosi di partecipare al Rapid and Blitz Chess Campionship di Riad. Che oltretutto ha un montepremi da sceicchi, è la stessa Anna Muzychuk a fare i conti: “In cinque giorni avrei guadagnato più che in una dozzina di eventi combinati. Tutto ciò è seccante, ma la cosa più triste è che a nessuno sembra davvero importare”. C’è amarezza nel messaggio di Anna, ma anche nessuna intenzione di rinunciare alle sue opinioni e ai suoi principi.

Valentina Avon, Repubblica.it