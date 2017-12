Senato, via libera alla riforma degli ordini professionali

Via libera dal Senato al ddl Lorenzin con 148 sì, 19 no

L’Aula di Palazzo Madama ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sulle professioni sanitarie, conosciuto ormai come ddl Lorenzin, con 148 sì, 19 no e 5 astenuti. Il provvedimento, già approvato alla Camera, diventa legge.

Nascono gli ordini degli infermieri, norme su esperimenti e lotta ad abusivi. Soddisfatta la ministra della salue: “Sono molto felice per l’approvazione di questo mio ddl: dopo 20 anni vengono infatti riorganizzate tutte le professioni sanitarie e sono coinvolti due milioni di lavoratori in Italia; il tutto, nell’interesse dei pazienti“. “E’ una legge “importante – ha sottolineato – che è un tassello della riforma sanitaria che ho messo in campo in questi anni”.

Ansa