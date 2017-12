Apple Watch farà elettrocardiogramma?

Bloomberg, una versione del dispositivo sarebbe già in test

Apple Watch sempre più centrato sulla salute, tanto che in futuro potrebbe fare anche l’elettrocardiogramma. Secondo indiscrezioni riportate dal sito di Bloomberg la compagnia di Cupertino sta sviluppando per i suoi smartwatch di prossima generazione un sensore biometrico per il monitoraggio continuo di elettrocardiogramma (Ecg). L’Apple Watch 3 ha già un sensore per misurare la frequenza cardiaca di chi lo indossa, ma il modulo in fase di sviluppo sarebbe ancora più avanzato e potrebbe aiutare a rilevare disturbi cardiaci anche gravi. Apple starebbe inoltre già testando una versione di Apple Watch dotato di questo modulo: sarebbe in grado di rilevare l’attività elettrica del cuore quando l’utente stringe con due dita il dispositivo al polso.

Non ci sono dettagli sull’arrivo ai consumatori della novità, che essendo in fase sperimentale potrebbe anche non vedere mai la luce. Tuttavia Apple ha già dimostrato di voler valorizzare le funzioni per la salute del suo Watch. Da poco ha avviato pure una collaborazione di ricerca con l’Università di Stanford per testare le capacità del dispositivo di rilevare aritmie e altre anomalie del battito cardiaco.

Ansa