Accordo Poste-Anima sul risparmio gestito

Il gruppo affida la gestione di una parte delle riserve tecniche e incassa 120 milioni

Poste Italiane e Anima Holding hanno sottoscritto un nuovo accordo vincolante per rafforzare la partnership già in essere nel settore del risparmio gestito. Con la sottoscrizione del MoU, Poste e Anima – si legge in una nota – intendono confermare il proprio interesse ed il reciproco impegno a estendere e rafforzare la propria partnership. L’operazione prevede la scissione parziale delle attività di gestione di attivi sottostanti a prodotti assicurativi di Ramo I (per oltre 70 miliardi di euro) di cui è titolare Banco Posta Fondi Sgr in favore di Anima Sgr.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità di vigilanza, per effetto della scissione, Poste riceverà azioni Anima Sgr di nuova emissione che saranno contestualmente acquistate da Anima Holding, a fronte di un corrispettivo per cassa pari a 120 milioni di euro. Anima finanzierà tale importo mediante indebitamento finanziario.

Saranno inoltre rivisti e ampliati gli accordi di collaborazione tra Anima e il Gruppo Poste, risalenti a luglio 2015, in virtù dei quali Anima gestisce in delega fondi retail istituiti da Bpf Sgr e attivi sottostanti a prodotti assicurativi di Ramo III di Poste Vita. La revisione prevede un’estensione della partnership che avrà una durata di 15 anni dal closing. Grazie al contributo di Anima sarà rafforzata l’attività di formazione e aggiornamento della rete distributiva di Poste Italiane nell’ambito del risparmio gestito e ampliata la gamma dei prodotti offerti.

Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane ha così commentato: «Questo accordo con Anima, che segue di pochi giorni il nuovo accordo sottoscritto con Cdp sul risparmio postale, contribuirà ad un robusto sviluppo del comparto del risparmio gestito di Poste. Con Anima arricchiamo la gamma dei prodotti che offriamo nei nostri uffici postali per soddisfare le esigenze dei risparmiatori italiani. Siamo particolarmente soddisfatti di queste due operazioni pilastri del nuovo Piano industriale con cui ci presenteremo al mercato all’inizio dell’anno».

«La nuova intesa con il Gruppo Poste» commenta Marco Carreri, amministratore delegato di Anima Holding «consentirà ad Anima di compiere un salto dimensionale rilevante e di migliorare ulteriormente il posizionamento competitivo e, al tempo stesso, permetterà al Gruppo Poste di mantenere un’offerta di prodotto personalizzata e caratterizzata da elevata qualità».

Poste Italiane – si legge ancora nella nota – mantiene il 100% di BancoPosta Fondi Sgr con l’obiettivo di farne un centro di competenze nella gestione degli investimenti finanziari di tutto il Gruppo. Nello specifico, BancoPosta Fondi Sgr si occupa direttamente della strutturazione dei prodotti di risparmio gestito del Gruppo e si avvale dei migliori gestori sul mercato, tra cui Anima come partner strategico.

