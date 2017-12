Pier Ferdinando Casini, l’indiscrezione: nel 2018 non si ricandiderà. Addio al Parlamento dopo 34 anni?

Una voce, piuttosto clamorosa, circola in Parlamento e viene riferita dal Fatto Quotidiano: Pier Ferdinando Casini non intende candidarsi alle politiche 2018. Dopo Angelino Alfano, dunque, un altro passo indietro di un ex Dc. Il suo ultimo “valzer”, avrebbe spiegato ad alcuni interlocutori privilegiati, sarebbe la commissione d’inchiesta sulle banche. E solo dopo aver terminato il suo lavoro annuncerà all’Italia che non correrà per partecipare alla XVIII legislatura. Novità di non poco conto: Casini infatti è in Parlamento senza soluzione di continuità dal 1983, dunque da 34 anni.

Libero