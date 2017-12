Approvato ddl Lorenzin: anche osteopatia e chiropratica diventano professioni sanitarie

Via libera al ddl Lorenzin: coinvolti un milione di professionisti. Tra le misure pene più severe contro l’abusivismo e per gli aguzzini degli ospizi lager

Un’infornata di Ordini che interesserà un milione di professionisti sanitari, infermieri in testa, per garantire maggiore rispetto della deontologia professionale e armi più affilate contro l’abusivismo. Pene più severe per chi esercita senza averne i titoli la professione di medico, infermiere e molte altre professioni sanitarie. Sanzioni aumentate fino a un terzo per gli aguzzini degli ospizi lager. Una spinta per rendere più competitiva la sperimentazione clinica di nuove terapie in Italia. E via libera alla medicina “di genere” quella che dovrebbe finalmente permettere di tarare farmaci e cure anche a misura di donna, visto che la risposta alle terapie non è uguale tra i due sessi.

Dopo un lungo e travagliato iter il Senato da il via libera definitivo al cosiddetto “ddl Lorenzin”, ora a tutti gli effetti legge. “Oggi è una giornata molto importante per la sanità italiana perché si aggiunge un tassello fondamentale al percorso di riforma del sistema”, commenta soddisfatta Beatrice Lorenzin, da 5 anni Titolare della Salute.

I nuovi Ordini professionali

“Dopo 70 anni affrontiamo la riforma degli Ordini professionali sanitari, riconoscendo anche nuove professioni come quelle dell’osteopata e del chiropratico”, ricorda il Ministro, aggiungendo poi all’elenco infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. E d’ora in avanti basterà che gli iscritti a un albo sia superiore a 50mila professionisti per poter richiedere al Ministero della salute l’istituzione di un nuovo Ordine. A spiegare l’importanza della svolta è la presidente della Federazione del collegio degli infermieri, Barbara Mangiacavalli, che si troverà ora al comando del più grande Ordine professionale d’Italia, con ben 447mila iscritti. “Ora, al pari di tutte le altre professioni intellettuali, per loro ci sarà una tutela ordinistica, che favorirà non solo i professionisti, ma anche per gli stessi cittadini, offrendo armi efficaci ad esempio contro l’abusivismo, che infanga l’operato di centinaia di migliaia di professionisti e pone a rischio la salute degli assistiti”. Dagli Ordini ci si aspetta ora anche un balzo in avanti su preparazione, formazione e competenza, “introducendo un percorso di accreditamento periodico professionale e continuativo, che gli Ordini possono a pieno titolo verificare”, aggiunge Mangiacavalli.

Pene più severe contro i falsi sanitari

Le sanzioni contro chi esercita abusivamente una professione vengono ora inasprite per chi si spaccia per medico o professionista sanitario in genere. Solo tra i camici bianchi gli abusivi sarebbero 15mila. Da oggi rischieranno molto. Per l’esercizio abusivo la pena va da sei mesi a tre anni, con multa da 10mila a 50mila euro. Se poi il falso professionista ha finito persino per dirigere altro personale sanitario le pene salgono da uno a cinque anni e le sanzioni da 15mila a 75mila euro. Pene ancora più severe quando l’omicidio colposo è commesso da chi ha esercitato abusivamente la professione medica o sanitaria. In questo caso scatta la reclusione da tre a dieci anni. Pene da 2 a 6 anni anche per i farmacisti che dispensino senza ricetta farmaci o sostanze dopanti per finalità diverse da quelle indicate nell’autorizzazione all’immissione in commercio. Infine, ma non da ultimo, sono inasprite fino a un terzo le pene contro chi commette abusi a danno di persone ricoverate in srututture sanitarie, o socio sanitarie residenziale e semiresidenziali. Una norma che dovrebbe mettere un freno al flagello degli “ospizi lager”.

La spinta alla sperimentazione di nuovi farmaci

Sperimentare nuovi farmaci nel proprio Paese significa diffonderne prima e meglio il loro utilizzo ottimale tra i medici. Oltre che giocare in anticipo sulla loro entrata in commercio. Per spingere la sperimentazione clinica dei nuovi farmaci, nella quale l’Italia è stata paese leader in passato, la legge Lorenzin taglia da 100 a un massimo di 40 i Comitati etici territoriali, quelli che devono autorizzare l’utilizzo dei medicinali ancora sperimentali in corsia. Un ruolo di supporto e vigilanza viene invece riservato al neo Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali. Un modo per impedire che negli ospedali italiani si insinuino nuove truffe come Stamina.

Via libera alla “medicina di genere”

Troppe volte medicine e accertamenti diagnostici si rivelano fallimentari con le donne, perché pensati e sperimentati avendo a modello il corpo maschile. Ora a un anno dall’entrata in vigore della “Legge Lorenzin” il Governo è delegato ad emanare uno più decreti legislativi, che nella sperimentazione clinica introdurranno uno specifico riferimento alla “medicina di genere” e all’età pediatrica. Un modo per avere terapie anche in formato donna e bambini.

Paolo Russo, La Stampa